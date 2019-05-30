“Ar-Ge’de Avrupa'yla rekabet halindeyiz”

30 Mayıs 2019

Otomotiv sektöründe ticari ve binek araç parçalarının yanı sıra raylı sistem sektörüne alüminyum parça üreten Canel Otomotiv, araçların hafifletilmesi konusunda çalışmalar yürütüyor. Mühendislik ve Ar-Ge’de güçlü altyapılarının bulunduğunu söyleyen Canel Otomotiv Genel Müdürü Umut Özdeş, bu altyapının avantajlarını kullanarak Avrupalı üreticilerle rekabet ettiklerini söyledi. Özdeş, Otomotiv sanayinde hem teknoloji hem de Ar-Ge yatırımlarıyla hayata geçecek güvenlik parçalarına yönelik projeler üzerinde çalıştıkları bilgisini verdi.

Enjeksiyon tesisi için de yatırım yaptıklarını ve tesisi bu yıl içinde devreye almayı planladıklarını kaydeden Unut Özdeş, yeni tesis ile ihracatı üç kat artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Özdeş, “Bu süreçte mühendislik ve Ar-Ge yapılanması ve bu yapılanmadan gelen gücümüzün de avantajını kullandığımızı söylememiz lazım. Uzun yıllardır benzer ürünleri yapan, güçlü sermayeleri ve iletişim kanalları olan Avrupalı meslektaşlarımızla rekabet ediyoruz. Tüm çalışanlarımız emeklerinin uluslararası başarıları amaçladığının ve uluslararası firmalarla ve oradaki çalışanlarla rekabet edildiğinin farkındalar ve bunu bir motivasyon aracı olarak görüyorlar. Kazanılan her iş başka bir ülkeden getirilen istihdam demek, kazanç demek, paylaşım demek. Tüm çalışanlar biliyor ki ya bu işi burada yapıp Türkiye’de istihdam sağlayacağız, şirkete ve de ülkeye katkı sağlayacağız ya da Almanya’da, İspanya’da, İngiltere’de veya İtalya’da birileri çalışacak kazanacak ve biz kaybedeceğiz” diye konuştu.

Katma değere odaklandı

Mevcut şartlarda yılın ikinci yarısı ve gelecek yıllar için umutlarını koruduklarını ifade eden Umut Özdeş, otomotiv sektöründe ana sanayiler için stratejik partner olma hedefiyle Ar-Ge Merkezi ile üretim yeteneklerini artırarak yeni ve katma değeri yüksek ürün gruplarına yöneldiklerini aktardı.

Türkiye’nin kalkınmasının yerli üretim vizyonundan geçtiğine işaret eden Özdeş, “Hepimiz biliyoruz ki Türkiye bu konuda önemli bir mesafe kat etti, iyi bir endüstriyel alt yapı oluştu. Önümüzdeki dönemde yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesinin kalkınma hızımıza artı bir değer katacağını düşünüyorum. Canel Otomotiv’in de bir parçası olduğu Yeşilova Holding olarak bu konuda yeni üretim metotlarına, bilgiye ve yeniliğe yatırım yapmaya devam ediyoruz. Regülasyonlar gereği alüminyum malzemenin giderek önem kazandığı günümüz dünyasında, alüminyum ekstrüzyon, alüminyum yüksek basınçlı döküm enjeksiyon gibi özel proseslerde ciddi anlamda uzmanlığımız bulunuyor” dedi.

“Otomotivde oyunun kuralları tekrar yazılıyor”

Sektörün büyük bir değişim yaşadığına dikkati çeken Özdeş, “Sektörün içinde olalım ya da olmayalım her birimiz otomotivde öyle bir değişime tanıklık ediyoruz ki hem araçların özellikleri hem tüketici davranışları hem de buna bağlı olarak şirketlerin, kurum ve kuruşların hatta ülkelerin stratejileri değişiyor, oyunun kuralları tekrar yazılıyor. Sektörün diğer bir özelliği de neredeyse tüm insanların cinsiyet, ülke, bölge, yaş gibi herhangi bir ayrım olmaksızın doğal nihai tüketici olduğu ender sektörlerden olması. Bu nedenle yaşanan bu büyük değişimi nihai kullanıcı olarak herkes bilerek ya da bilmeyerek beklentilerimizle şekillendirirken aynı zamanda sektörün içinde çalışanlar olarak bizler de doğrudan etkileniyoruz ve süreci yönetiyoruz” yorumunda bulundu.