Ar-Ge’ye 3 milyar euro harcayan Continental’den yeni buluşlar!

08 Temmuz 2019

Veysel AĞDAR

HANNOVER - Alman devi Continental, 2019 Eylülde gerçekleştirilecek Frankfurt Otomobil Fuarı (IAA) öncesinde “Mobilite Hayatın Ritmidir” sloganıyla sergileyeceği yeni teknolojilerini tanıttı. Continental Başkanı Dr. Elmar Degenhart, Hannover’deki tanıtımda “Akıllı bağlantı ve konfor sayesinde sıfır kaza, sıfır emisyon ve sıfır stres sağlanacak. Öncü teknolojilerimiz buna yardımcı oluyor. Teknoloji bizim güçlü yönümüz” diye konuştu. 2050’de araçlarda sadece elektrik ve yakıt hücre teknolojisinin kullanacağını öngören Dr. Degenhart dizel teknolojili motor satışlarının Avrupa’da yüzde 20 gerilediğini, bu oranın bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Elektrikli araçlar 20 kilo hafifledi

Dr. Degenhart, şirketin sadece geçtiğimiz yıl içinde yeni nesil mobilite konusunda Ar-Ge çalışmalarına 3 milyar eurodan fazla yatırım yaptığının bilgisini verdi. Bu tutarın önemli bir kısmı, yeni araç içi fonksiyonlara dönük teknolojiler için kullanılacak. “Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlarla, başlangıcından bu yana otomotiv endüstrisinin en büyük devrimine şekil veriyoruz” diyen Dr. Degenhart, “Örneğin yeni modülde elektrikli motor, şanzıman, güç elektronikleri ve motor kontrolü yer alıyor. Entegrasyon sayesinde, birçok kablonun ve fişin kullanılmasına gerek kalmıyor. Böylece tam entegre sürüş, elektrikli araçların ağırlığını yaklaşık 20 kilogram azaltıyor” açıklamalarını yaptı.

Servis araçları sürücüsüz oluyor

Conti radar sistemlerinin kullanıldığı EZ10 kodlu otonom servis aracı, özel olarak sürücüsüz araçlar için geliştirilen ve üretime hazır olan ilk araç oldu. Her birinin menzili yaklaşık 200 metre olan toplam yedi radar sensörü, aracın çevresini sürekli olarak izliyor. Araç, şehirlerde, havalimanlarında yolcuları sürücüsüz istediği yere götürebiliyor. Continental’in araştırmalarının diğer bir sonucu da sezgisel tasarlanmış işletim sistemleri. Sesle etkinleşen akıllı dijital yol asistanı ve üç boyutlu ekranların yardımıyla sürücü ve araç arasında gerçekleşen basit iletişim yeni pratik çözümler ortaya koyacak.

Hareket halinde lastiğe basınç ayarı

Continental’in önemli bir çalışmasını da lastik basınçları oluşturuyor. Gelecekte araç hareket halindeyken lastik basıncının ayarlanmasını sağlayacak çözümler üzerinde çalışma sürüyor. Lastik basıncının artırılması, yuvarlanma direncini azaltarak örneğin uzun menzilli yolculuklarda yakıt tasarrufu sağlıyor. Özellikle 7/24 hizmet veren veya otonom çalışan taksi veya minibüs gibi araçlar için bu sistem “otonom lastik bakımı” sağlayacak.

Güneş açısına göre renk değiştiren cam

Continental, “Akıllı Cam Kontrol çözümünü” de geliştirmiş. Yeni teknoloji sayesinde panoramik açılır cam tavanlar, etkin şekilde kumanda edilerek otomatik karartılabiliyor. Ön camın bölümleri güneş alçaldığında hafif renklenebiliyor. Sistem, cama entegre edilmiş özel filmler kullanıyor ve elektrik kontrol sinyallerini kullanarak yarı saydamlık derecelerini de değiştirebiliyor.