Ar-Ge'ye ağırlık verdi, ton balığı çeşidini 14'e çıkardı

ADANA - Adana’da ton balığı üreten Sasu’nun son yıllarda 14 çeşide ulaşan ürün zenginliğinin arkasında bir kadın dokunuşu var. Üniversite sonrası hiç vakit kaybetmeden, yaklaşık 10 yıl önce aile şirketinde iş hayatına atılan Sasu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nil Ece Yamanyılmaz, Ar-Ge ve inovasyona olan ilgisi sonucunda ürün çeşitliliğinde benzeri az görülen bir fark yarattı. Yenilikçi tatlar geliştirme konusunda attığı adımlar ile ton konservesinde ürün sayısını 14’e çıkardı.

Çevre mühendisliği eğitimi alan, işletme yüksek lisansı yapan Yamanyılmaz, Sasu’da ikinci jenerasyon olarak görev yapıyor. Dış ticaret ve idari işler koordinatörlüğünü yürüten, üretim ve kalite çalışmalarında yer alan Yamanyılmaz, yurt içinin yanı sıra, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere, çok sayıda ülkeye ihracat yapan şirkette ‘söz ve karar sahibi’ olarak sorumluluk üstleniyor.

Nil Ece Yamanyılmaz ile kadının iş dünyasındaki yerini konuştuk. On yılı geçen iş deneyimine dayanarak ‘çalışmanın ve katma değer yaratmanın çok güzel bir duygu’ olduğunu belirten Yamanyılmaz, “Bir kadının detaycı bakış açısını çok beğeniyorum. Herkes kadın dokunuşundan bahseder ama ben bu farkın bakış açısı ile başladığını düşünüyorum.” dedi. Birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğu ekibin yüzde 70’inin kadın olduğuna dikkat çeken Yamanyılmaz, “Özellikle işletmemizde genç ve orta yaşlı kadınlarımız daha fazla, erkek çalışanlarımız azınlıkta. Üst yönetimden, alt kademeye kadar, başta insan, iş arkadaşı ve ailedeki bir birey olarak kadına inanılmaz değer veren bir yapımız var.” dedi.

Kadının iş hayatında her görevin altından başarıyla kalkacağına olan inancını dile getiren Yamanyılmaz, şöyle devam etti: “Özellikle ülkemizde ve bütün dünyadaki kadınların bütün platformlarda çok daha cesur, dinamik, atılımcı olarak ön plana çıkmasını istiyorum, ki günümüzde bunun pek çok örneği var. Çeşitli ülkelerdeki kadın devlet başkanları, hem Türkiye’de hem dünyada kadın CEO’lar inanılmaz başarılılar. Bunlardan idol olarak gördüğümüz insanlar da var ve umarım bir gün onlardan biri olabilirim, etrafıma bir enerji, bir ışık yayabilirim. Benimle birlikte bütün kadınların bu anlamda hep ileriye devam etmesini diliyorum.”

“Babam en iyi iş arkadaşım”

Sasu’nun kurucularından babası Ali Can Yamanyılmaz’ın güveni ve desteği ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Nil Ece Yamanyılmaz, şöyle konuştu: “Aile şirketi olarak, bizler dört kişilik bir yönetime sahibiz, babam, abim ve amcam ile müthiş bir ahenkle çalışıyoruz. Tabii ki öncelikli olarak babam bir iş insanı olarak başından beri her zaman empati kurarak bir şeyler öğretmiştir. Her zaman yanımızdaydı ve birlikte yürüdük. Bence çok iyi bir iş arkadaşı, iyi bir patron ve iyi bir baba.”