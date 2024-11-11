Ara tatilin başlamasıyla akıllı çocuk saatlerinde satışlar patladı

Çocukların güvenliğini önceleyen Wiky Watch akıllı saatleri de, çocukların ilgisini çekecek renkli ve şık tasarımları ile dikkat çekiyor. Ancak bu saatlerin asıl öne çıkan özelliği, sunduğu gelişmiş güvenlik özellikleri. GPS izleme, acil durum çağrıları ve güvenli alan belirleme gibi özelliklerle donatılan yeni nesil akıllı saatler, çocukların nerede olduğunu anında öğrenmeyi sağlıyor.

Bu saatlerin çocukların güvenliği ve eğitimi için tasarlanmış modern bir ürün olduğunu söyleyen Wiky Watch Genel Koordinatörü Engin Derbazlar, “Renkli ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken bu saatler, gelişmiş güvenlik özellikleri sunuyor. GPS izleme, acil durum çağrıları ve güvenli alan belirleme gibi özelliklerle donatılan Wiky Watch, çocuklarınızın nerede olduğunu anında öğrenmenizi sağlıyor. Ayrıca, kolay kullanımı ve adım sayar özellikleri ile çocuklarınızın sağlığını da kontrol altında tutabilirsiniz. Dayanıklı ve suya dayanıklı tasarımı sayesinde çocuklarınız oyun oynarken veya dışarıda vakit geçirirken saatlerini çıkarmak zorunda kalmazlar. Yeni nesil bu akıllı saatler aynı zamanda eğitim ve eğlenceyi bir arada sunarak çocuklarınızın gelişimine katkıda bulunuyor. Geleceğin güvenli ve sağlıklı bireyleri için bu akıllı saatler önemli bir rol oynuyor” dedi.