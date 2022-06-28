Araba çekimlerinde kullanılan stüdyolar tarihe karışıyor

Ticaretin dijital ortama taşınması, şirketleri dijital platformlardaki satış performanslarını artırmaya yönelik stratejiler geliştirmeye yönlendiriyor. Benzer bir eğilim otomobil alım satımında da görülüyor. Kullanıcıların yüzde 63’ü için, kaliteli ürün fotoğraflarının satın alma kararlarında ürün açıklamalarından daha etkili olduğu düşünüldüğünde, otomobil gibi büyük alışverişlerde görselliğin önemi daha çok ortaya çıkıyor. İki kullanıcıdan biri (yüzde 53) görsellerin ürünün aldığı puanlardan daha önemli olduğunu söylerken, genelde “görmeden almam” düşüncesine sahip kullanıcıları ikna edebilmenin yolu profesyonel fotoğraflardan geçiyor. Türk mühendislerin Bilişim Vadisi Teknokent’te geliştirdiği yapay zeka destekli Carstudio.ai'nin, otomobil satıcılarını fotoğraf stüdyolarından randevu alma, sıra bekleme ve araç başına yüksek maliyetlerle karşılaşma külfetinden kurtardığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Car Studio Yapay Zeka Takım Lideri Akif Faruk Nane, “Araba satışıyla ilgilenen kişilerin, galeri ya da platformların profesyonel fotoğraf stüdyolarından randevu alması, sıra beklemesi, yüksek ücretler ödemesi gerekiyor. Geliştirdiğimiz Carstudio.ai uygulaması, nerede çekilmiş olursa olsun, araba fotoğraflarının arka planlarını yapay zekayla temizleyerek profesyonel fotoğraf stüdyolarında sunulan arka planlara yerleştirmeyi mümkün kılıyor. Bu çözüm sayesinde kişiler ya da galeriler, kendi logolarını ürün fotoğraflarına ekleyerek marka kimliklerini de yansıtabiliyor. Fotoğraf stüdyolarına kıyasla düşük maliyetlerle, etkileyici ve tutarlı bir görsellik yakalayan satıcılar, bunun yansımasını satış performanslarında doğrudan görebiliyor.” dedi.

API desteği sunuyor, mobilde de çalışıyor

İlanlarını online platformlarda ya da sosyal medyada yayımlayan otomobil satıcılarının çektikleri araç fotoğraflarının, markalarına has, belirgin ve tutarlı bir görsel kimliğe sahip olması gerektiğine dikkat çeken Akif Faruk Nane, “Sokakta, otoparkta ya da ormanlık alanlarda çekilen araç fotoğrafları, arka planların ve doğal koşulların etkisiyle otomobildeki ayrıntıları keşfetmeyi zorlaştırıyor. Bu iş için tasarlanmış bir stüdyoya gitmek ise ekstra maliyetlere, süreye ve emeğe sebep oluyor. Tamer Capital ve Bilişim Vadisi Teknokent tarafından desteklenen bir girişim olan Carstudio.ai, yapay zeka algoritmaları sayesinde, hangi açıdan ve hangi ortamda çekilmiş olursa olsun, fotoğraftan otomobil dışındaki tüm ayrıntıları temizliyor. Aracın boyutunu ve konumunu ayarlamaya da olanak tanıyan Car Studio, hazır arka planlarıyla fotoğrafı adeta stüdyoda ya da showroom ortamında çekilmiş bir hale getiriyor. Web platformunda ya da Android ve iOS uygulamalarında kullanılabilen Carstudio.ai, araç satış platformlarına API (uygulama programlama arayüzü) entegrasyonu da sunuyor. Platform, Car Studio filigranıyla ücretsiz biçimde deneyimlenebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Hiç reklam bütçesi kullanmadan 11 ülkeye ulaştı

Projenin otomobil satışlarındaki performansa katkısını fark ederek Girişim Geliştirme Programı kapsamına aldıklarını vurgulayan Tamer Capital Kurucusu Kemal Tamer, projeye ilişkin görüşlerini “Boğaziçi Üniversitesi’nden yapay zeka uzmanı bilgisayar mühendislerinin geliştirdiği Carstudio.ai, araç satıcılarına ve oto galerilere birkaç dokunuşla stüdyo kalitesinde otomobil fotoğrafları elde etme olanağı sunuyor. Şimdiye dek hiç reklam bütçesi harcanmamasına rağmen 11 ülkede fatura kesmeye başlayarak hızlı bir büyüme gösteren Car Studio, finansal performans açısından da gelecek vaat ediyor. ‘Teknoloji çağında doğmuş ve öğrenilmiş çaresizliği olmayan yetenekli gençleri yetiştirerek girişim ekosistemini büyütme' vizyonuyla hayata geçirdiğimiz Girişim Geliştirme Programı kapsamında, iş dünyasının geleceğini şekillendirecek lider gençleri yetiştiriyor, öğrencilik yıllarından başlayarak başarılı girişimcilere dönüşmelerini teşvik ediyoruz. Bu program kapsamında girişim geliştirme desteği verdiğimiz Car Studio markasının B2B ve B2C müşteri portföyünü çok kısa zamanda büyüteceğine dair inancımız tam.” ifadeleriyle paylaştı.

B2Press’in katkılarıyla...