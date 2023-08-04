Araba kiralama oranı bu yaz yüzde 75 arttı

Araç Kiralama Operasyon Direktörü Alican Sarp, yaz aylarında araç kiralama oranlarının arttığını ancak bu yaz önceki yaz aylarına oranla araç kiralamada çok ciddi bir taleple karşılaştıklarını belirterek "Tatilciler bu yıl araç kiralamada rekor kırdırdı. Araç kiralama oranı geçtiğimiz yaz aylarına oranla yüzde 75 arttı" dedi. Yıllık bazda fiyatların çok dinamik olduğunu belirten Sarp sözlerini şöyle sürdürdü:“Yaz aylarını konuşacak olursak geçen sene misafirlerimiz günlük 500 TL karşılığında araç kiralarken bugün en düşük rakam ortalama 900 TL bandında. Geçen sene kış aylarında 150 TL'ye günlük araç kiralanabiliyordu. Bu sene en düşük rakam günlük 250-300 TL bandında oldu. Tüm Türkiye genelinde bölgesel bazda fiyatlar oldukça değişkenlik gösteriyor. Mevsim ve bölgeler fiyatları direkt olarak etkiliyor."

“Araç kiralamak tasarruf yöntemi oldu”

Kalabalık ailelerin, tatil için uçak gibi lüks bir toplu taşıma aracını tercih edince yol masrafları otomatik olarak üçe katlandığın kaydeden Araç Kiralama Operasyon Direktörü Alican Sarp şu ifadeleri kullandı: “Bu durumda araç kiralamak, tasarrufa izin veren bir yöntem olarak öne çıkıyor. Yani düşünün ki bir aile hem yol masrafından kurtuluyor hem de bir tatil köyüne mecbur kalmıyor. İstediği sahilde denize girip, istediği restoranda yemek yemek ve sürekli gezmek isteyenler hem tasarruf hem de keyif için araç kiralamayı tercih ediyor.Araç kiralamanın bu yaz patlamasının bir nedeni de firmaların araç satın alarak uzun vadeli bir yatırım yapmak yerine, ihtiyaç halinde istedikleri zaman araç kiralayabilme serbestiyetlerinin olması... Yani araç kiralayan firmalar, hem kendi bütçelerini zorlamayacak seçimlerde bulunabiliyor, hem de araç kilometresinin artmasıyla kendi aracında yaşayacağı değer kaybından kurtuluyor. Son zamanlarda açılan şirket sayısındaki artış da araç kiralama oranlarını yukarıya taşıyan bir başka sebep olarak öne çıkıyor."