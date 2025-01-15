arabam.com’un yeni CEO’su belli oldu
Arabam.com’un yeni CEO'su, dijital dönüşüm ve strateji alanlarında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Önder Oğuzhan oldu. Oğuzhan, şirketin dijital dönüşüm süreçlerine liderlik ederek müşteri odaklı büyüme stratejilerini hayata geçirmekten sorumlu olacak.
Türkiye’nin otomobil dikeyindeki ilk online ilan platformu arabam.com’un CEO pozisyonuna, kariyerinde lojistik, e-ticaret, teknoloji ve perakende gibi farklı sektörlerde üst düzey yöneticilik yapan Önder Oğuzhan atandı.
Galatasaray Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan ve yüksek lisansını University of Georgia – Terry College of Business’ta İşletme Yönetimi alanında tamamlayan Oğuzhan kariyerine FedEx Genel Merkezi’nde başladı. Daha sonra Peppers & Rogers Group, North Atlantic Group ve IBM’de görev alan isim, Teknosa, D&R ve idefix'te de üst düzey yönetici olarak yer aldı.