arabam.com’un yeni CEO’su belli oldu

Türkiye’nin otomobil dikeyindeki ilk online ilan platformu arabam.com’un CEO pozisyonuna, kariyerinde lojistik, e-ticaret, teknoloji ve perakende gibi farklı sektörlerde üst düzey yöneticilik yapan Önder Oğuzhan atandı.

Galatasaray Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan ve yüksek lisansını University of Georgia – Terry College of Business’ta İşletme Yönetimi alanında tamamlayan Oğuzhan kariyerine FedEx Genel Merkezi’nde başladı. Daha sonra Peppers & Rogers Group, North Atlantic Group ve IBM’de görev alan isim, Teknosa, D&R ve idefix'te de üst düzey yönetici olarak yer aldı.