'Arabistan’ın 500 milyar dolarlık yatırımında payımız artmalı'

15 Şubat 2018

Yeşim ARDIÇ

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hacminin, Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu ile birlikte artacağını söyleyen DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Fatih Gürsoy, bunun artış hızının ülkelerin arzusuna bağlı olduğunu belirtti. Bu rakamların çalışarak yukarı çekilebileceğini ifade eden Gürsoy, bölgenin iki önemli ticari aktörünün bu konuda iştahlı olduğunun altını çizdi.

Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu kapsamında 500 milyar dolarlık bir yatırım programının açıklandığını hatırlatan Gürsoy, Kızıldeniz’in kuzey kısmında Cidde’nin yukarısında bir turizm, teknoloji ve eğitim şehrinin kurulacağını ve ilk etapta bu proje için belli bir fon ayrıldığını öğrendiklerinin altını çizen Gürsoy, projeler netleştikçe Türk firmalarının potansiyellerinin de şekilleneceğini bildirdi.

Teknolojik yatırımlar ön planda

Türkiye ile Suudi Arabistan firmalarının bir çok konuda işbirliği yapabileceğini dile getiren Gürsoy, bu noktada teknolojinin ön plana çıkacağının altını çizdi. Gerek

karşılıklı olarak ülkelerde gerekse üçüncü ülkelerde ortak yatırım fırsatlarının çok fazla olduğunu vurgulayan Gürsoy, “Bizde bu knowhow var. Özellikle savunma sanayiinde çok iyi yol kat ettik” ifadelerini kullandı.

Gürsoy, “Özellikle Suudi Arabistan inşaat ve müteahhitlik firmalarının kamu-özel ortaklığı iş modelleriyle Türk firmaların öncü olmasını istiyorlar” dedi.

Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu ile turizm sektorü ile yeni bir kapı açıyor. Türk turizm firmalarının bu konuda tecrübe sahibi olduğunun altını çizen Gürsoy, bu sektörün çok sayıda yatırım fırsatları olduğunu paylaştı. Türkiye’de gerçekleştirilen büyük projelerde ciddi anlamda bir know-how oluştuğunu söyleyen Gürsoy, Suudi Arabistan’ın da bu Know-how’dan faydalanmak istediğini, bu noktada konseyi olarak ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Genç nüfus belirleyici oluyor

Suudi Arabistan’ın da Türkiye gibi genç bir nüfusa sahip olduğunun altını çizen DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Fatih Gürsoy, ülkedeki yatırım ve reformların da bu kapsamda gerçekleştiğini aktardı. Gençlere yönelik projeler üreten Suudi Arabistan’da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına vurgu yapan Gürsoy, “Dünyada genç nüfus; tüketim trendlerini belirleyen en büyük oyuncu ve tüketim alışkanlıklarının degişmesi haliyle hem bizi hem de Suudi Arabistan’ı da etkiliyor. Geliri belli bir seviyenin üzerinde olan ülkenin harcama alışkanlıkları da gerek perakende gerekse hizmet sektöründe değişiyor” diye konuştu.