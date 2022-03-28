Araç alım satımında tersten ticaret dönemi

Dijital dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte tüketici alışkanlıkları değişiyor. Pandemide yaşanan ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomotiv de satışlarını hızla dijitale kaydırıyor. Allied Market Research tarafından konuya dair yayımlanan verilere göre küresel çevrimiçi araba satış pazarının 2021'den 2030'a kadar yüzde 12,2'lik bir CAGR kaydederek 722,79 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Dijital araç alım-satım platformlarından AlıcıBul CEO’su Baran Kurga, “Çip krizinin yanı sıra piyasa koşulları sebebiyle hem arz hem de talepte azalma yaşanan otomotiv sektörüyle ilgili uzun vadeli öngörüler olumluyu gösteriyor. Bu süreçte kullanıcılar da yüzünü dijital kanallara ve online satışa dönüyor. Yaptığımız araştırmalarda, internet üzerinden satışa konulan bir aracın, ortalama 29 gün içinde satılabildiğini gördük. Bu içgörüden hareketle, araç alım-satımının geleneksel kalıplarını yaratıcı bir yıkımla dönüştürdük. AlıcıBul ile satıcı-alıcı ilişkisini dijital dünyanın gereklilik ve olanaklarına göre yeniden yazdık.” dedi.

"Satıcılar da alıcıları buluyor"

Tersten ticaretle otomobil alım satımına hız kazandırdıklarını söyleyen Baran Kurga, "Platforma girilip alıcı ol butonuna tıklandığında aranan aracın marka, model ve yaşı gibi kriterleri belirliyor. Bu sayede tersten ticaret başlamış oluyor. Satıcıların araç ilanları, ilgilenen alıcıların önünde listeleniyor. Karşılıklı bildirimlerle otomobilde alım satım ticareti hızlandırılmış oluyor. AlıcıBul'un içerisinde kullanıcıların etkileşimini artırmak için aktif bir mesajlaşma alanı da bulunuyor." diye konuştu.

“Oto alım - satım süreçlerine adil ticaret ortamı getirdik”

AlıcıBul'u tersten ticaret modeliyle araç alım satım sürecini hızlandıran bir platform olarak kurguladıklarını söyleyen Baran Kurga, “Otomotiv sektörü her ne kadar dijitalleşse de online platformların da eksikleri olduğunu keşfetmemizle birlikte hem hızlı hem de adil bir ticaret ortamı olan AlıcıBul uygulamasını geliştirmeye karar verdik. İş fikrimizi teknolojiyle harmanlayarak özellikle pandemi döneminde ekonomik koşullardan oldukça etkilenen oto alım-satım sektörüne, yeni bir soluk getirdik. Böylece her iki tarafın da alışveriş süreçlerini memnuniyetle tamamlamalarına kapı araladık.” ifadelerini kullandı.

"Satıcılar araçları inceleyenlere mesaj gönderebiliyor"

Hayata geçirdikleri projeyle son dönemde şehir merkezlerinden taşınan oto galerilerine dijital bir çözüm sunduklarını söyleyen Baran Kurga, "AlıcıBul sayesinde galericiler şehir merkezinde yüksek kira maliyetlerine ve operasyon zorluğuna katlanmak durumunda kalmadan işlerini merkezdeki gibi sürdürebilecek. Herhangi bir yerdeki aracını uygulama sayesinde alıcıya gösterebilecek ve uygulama üzerinden konuşup anlaşabilecek. Ayrıca satıcılar da araçlarını uzun süre elinde tutmak zorunda kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan global ölçekte yapay zeka teknolojisiyle çalışan Car Studio markasıyla iş birliğine imza attıklarını belirten Baran Kurga, "Böylece AlıcıBul'a yüklenen tüm araçların arka planını temizleyebiliyor, galeride çekilmiş gibi profesyonel bir görüntüye kavuşmasını sağlıyoruz" dedi.

B2Press’in katkılarıyla...