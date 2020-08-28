"Araç kaskolarında normalleşme başladı"

28 Ağustos 2020

Pandemi nedeniyle çalışma hayatının eve taşınması ve ticaretin durma noktasına gelmesiyle birçok sektör gibi otomotiv endüstrisinin de olumsuz etkilendiğini belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, otomotiv sektöründe yaşanan daralmanın dolaylı olarak sigortacılık sektöründe kasko branşına yansıdığını ifade etti. Özellikle pandeminin yoğun olarak yaşandığı mart, nisan ve mayıs ayları içerisinde kasko branşında gerek yeni poliçe satışlarında gerekse yenilemelerde düşüşlerin arttığını kaydeden Gülen, kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte kasko branşında da normalleşme yaşanmaya başladığını aktardı. Gülen, "Bankaların bu süreçte araç kredisinde uyguladıkları faiz oranlarını önemli oranda düşürmesiyle birlikte artan araç satışları sigorta sektöründe sıçrama etkisi yarattı." dedi.

Takside düşüş yüzde 72’yi buldu

Salgının yarattığı en büyük değişimin tazminat ödemelerinde görüldüğüne dikkat çeken Uğur Gülen, "Yılın ilk üç ayında 1 milyar 371 milyon lira olan tazminat ödemeleri, yılın ikinci üç ayında yüzde 37,8 azalarak 852.6 milyon lira oldu. Ödeme yapılan dosya sayısı da yüzde 46,7 azalarak 394 bin 91'den 210 bin 43 adede indi. Çalışma hayatının eve taşınmasıyla, özellikle nisan ve mayısta otomobiller park alanlarında kalınca hasarlar nedeniyle ödenen tazminat yüzde 42,8 azalarak 958.6 milyon liradan 548.8 milyon liraya düştü. Tazminat ödemeleri kamyonette yüzde 31,9, çekicide yüzde 11,4, kamyonda yüzde 15,8, minibüste yüzde 55, römorkta yüzde 25,2, küçük otobüste yüzde 54,5 düştü. Takside ise düşüş yüzde 72'yi buldu." diye konuştu.