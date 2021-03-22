“Araçlar casusluk için kullanılırsa Tesla kapatılır”

Çin ordusunun, araçlar üzerinde bulunan kameralar sebebiyle, Tesla araçlarının tesislerine girişini yasaklaması ardından, ilk kez çevrimiçi düzenlenen Çin Kalkınma Forumu'nda konuşan Musk, “Bir ticari şirket casusluk yapsaydı, bu şirkete olan olumsuz etkiler son derece kötü olurdu. Örneğin, Tesla araçları casusluk yapmak için kullanırsa, her yerde kapanırız. Dolayısıyla, herhangi bir bilginin çok gizli kalması için çok güçlü bir teşvik var" dedi.

Musk, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Çinli yetkililerle ilk kez bir araya gelmesi hakkında ise, dünyanın en büyük iki ekonomisinin arasındaki karşılıklı güvenin artması gerektiğini ifade etti.