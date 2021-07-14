'Ara.com.tr' Kurucu Ortağı Ersin Nas: 81 ilden hizmet verenler iş fırsatlarına kolayca ulaşabiliyor

Dijital pazarlama, bugün en büyük şirketlerden serbest çalışanlara, profesyonel dünyanın her üyesi için hayati önem taşıyor. Emek, zaman ve bütçe gerektiren bu süreç, özellikle serbest çalışanlar için her zaman kolay olmuyor. Bu noktada yine dijital platformlar sahneye çıkarken bunların başında online pazarlama teknik yeteneği ve imkanı olmayan hizmet verenlerin, online dünyada zahmetsizce kartvizit oluşturmasına imkan veren Ara.com.tr geliyor. Ev temizliğinden, dijital pazarlama uzmanlığına kadar 81 ilden hizmet verenlerin üyelik oluşturarak iş fırsatlarına kolayca ulaşabildiği platformu Ara.com.tr Kurucu Ortağı Ersin Nas anlattı.

"Amaç, dijital pazarlamayı her alandan serbest çalışan için erişilebilir kılmak"

Platformun çıkış noktasını aktaran Ersin Nas, “Türkiye’nin hizmet arama motoru olma vizyonuyla faaliyete başladık. Platformun ileri teknolojisi ve kullanıcı odaklı arayüzü kısa süre içerisinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Faaliyete başladıktan 4 ay gibi kısa bir süre sonra yatırım teklifleri de almaya başladık. Biri Suudi Arabistan merkezli yatırım fonu olmak üzere toplam üç farklı oluşumdan yatırım teklifi aldık. Amacımız, teknoloji çağında sayısız iş kolunun önünü açan dijital pazarlamayı her alandan serbest çalışan için erişilebilir kılmak. Bugün on binlerce kullanıcısı ve 600 hizmet alanında hizmet veren profesyonellerden oluşan büyük bir üye kitlesiyle sektöründe ticaret hacmi en yüksek markalardan biri olarak konumlanıyoruz.” dedi.

"Sosyal medyaya üye olmak kadar kolay"

Ersin Nas platformun işleyişine dair ayrıntıları ise şöyle aktardı: “Ev temizliğinden, dijital pazarlama uzmanlığına kadar 81 ilden hizmet verenler üyelik oluşturarak Ara üzerinden iş fırsatlarına kolayca ulaşabiliyor. Ara'ya hizmet veren olarak kayıt olmak ise herhangi bir sosyal medya platformuna üye olmak kadar kolay ve pratik. “Hizmet ver” sekmesine tıkladıktan sonra, üyelik için gerekli bilgileri doldurup sağlanan hizmet türü ve hizmet sağlanan lokasyonu seçmek yeterli oluyor. Birkaç dakika içerisinde kolayca oluşturulan üyelikten sonra, iş fırsatları otomatik olarak iletiliyor. Gelişmiş eşleştirme sistemi sayesinde, hizmet verene en uygun iş fırsatlarının iletildiği gibi müşteriler de en uygun hizmet verenlere ulaşıyor. Bu yönüyle Ara, düşük ve orta düzey internet okuryazarlığına sahip meslek profesyonellerinin, sadece basit bir üyelik işlemiyle, işini internete taşıyabilmesini sağlıyor.”

"En çok boş vakitlerini değerlendirmek isteyen ev kadınları rağbet gösteriyor"

Platforma en çok talebin geldiği meslek gruplarına da değinen Ersin Nas, “Özellikle, boş vakitlerini kazanca çevirmek isteyen ev kadınları, ev temizlik hizmetine fazlasıyla rağbet gösteriyor. Bunun dışında, nakliyat hizmeti veren meslek sahipleri, nakliye alanında hizmet veren üyeliği oluşturuyor. Temelde nakliye, temizlik, tesisat, tadilat, özel ders meslek gruplarından çok fazla talep alıyoruz. Müşterilerimizin oluşturduğu hizmet taleplerine fiyat teklifi gönderme oranımız ise hayli yüksek. Bir hizmet talebine maksimum 4 fiyat teklifi verilebiliyor. Hizmet taleplerinin neredeyse tamamında, maksimum teklif sayısına ulaşabiliyoruz. Fiyat teklifi sayısını dörtle sınırlandırmamızın sebebi de hizmet verenlerimizin yüksek rekabet altında ezilmesini önlemek.” diye konuştu.

"Hizmet kalitesini öğrenmenin yolu dijitalde de eski müşterilerden geçiyor"

Son olarak hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini sistematik bir şekilde artırmaya yönelik bir sistem oluşturduklarını söyleyen Ersin Nas, "Mahallenizde yıllardır hizmet veren bir esnaf olsa dahi o esnafın verdiği hizmetin kalitesini, hizmet alan müşterilerin değerlendirmelerinden öğrenmek en doğru yoldur. Ara, hizmet verenlerden daha önce hizmet almış müşterilerin yorum ve değerlendirmelerini listeliyor. Bu sayede müşteriler, hizmet almadan önce gerçek müşteri yorum ve değerlendirmelerine göre karar verebiliyor. Hizmet verenler, müşteri değerlendirmelerinin öneminin farkında olduğu için sağladıkları hizmette kaliteyi ön planda tutuyor. Bu sayede, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti sistematik bir şekilde artıyor.” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

B2Press’in katkılarıyla...