Aramco 50 yıl boyunca Çin'e öncelik verecek

Saudi Aramco CEO’su Amin Nasser Çin Kalkınma Forumu'nda yaptığı konuşmada, şirketin önümüzdeki 50 yıl ve sonrasında Çin'in enerji güvenliğinin en yüksek önceliği olmaya devam etmesini sağlayacağını ifade etti.

Çin gümrük verilerine göre, Suudi Arabistan, bu yılın ilk iki ayında Çin'in en büyük tedarikçisi konumunu korudu ve günlük hacimde yüzde 2,1 artışla 1,86 milyon varile ulaştı. Suudi Arabistan 2020 yılında Rusya’yı geçerek Çin’in en büyük petrol tedarikçisi olmuştu.

Nasser, konuşmasında "Çin'in enerji ihtiyaçlarının sürekli güvenliğini sağlamak önceliğimiz olmaya devam ediyor - sadece önümüzdeki beş yıl için değil, önümüzdeki 50 yıl ve sonrası için" dedi. Çin’den gelen talebin salgın öncesi düzeye çok yakın olduğunu açıklayan Nasser, Asya’da ise toparlanmanın hızlandığını belirtti.

Avrupa’da ise sıkılaştırılan tedbirler, petrol fiyatlarında toplarlanma umutlarını kırıyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntılarını daha da artırmasına rağmen Brent petrol yüzde 0,14 düşüşle 64,43 dolara gerilerken, ABD hafif petrolü (WTI) yüzde 0,39 artışla 61,66 dolar düzeyine yükseldi.