Aramco'nun karı yüzde 44,6 azaldı

03 Kasım 2020

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco'nun zekat ve vergi sonrası karı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,6 azalarak 11,8 milyar dolar oldu. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 21,29 milyar dolar kar etmişti.

Düşük petrol fiyatları ve düşen satış hacmi ile rafineri ve kimyasal kar marjlarının azalması düşüşte etkili oldu.

Şirketin üçüncü çeyrek karı yıllık yüzde 24,8 düşüşle 53,3 milyar dolara ve operasyon masrafları yüzde 4,9 düşüşle 35,3 milyar dolara gerilemişti.

Üçüncü çeyrekte satışlar 53,34 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin üçüncü çeyrek performansı ile ilgili bir açıklama yapan Aramco Başkanı ve CEO'su Amin Nasser, "Üçüncü çeyrekte ekonomik toparlanmaya dair erken işaretler görülmesi, küresel enerji piyasalarında sert bir hava esse de, ekonomik faaliyetlerde iyileşmeye neden oldu" dedi.