Aras Kargo, 3 yıl içinde 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım planlıyor

Vodafone Business ana sponsorluğunda online olarak düzenlenen "CEO Club" toplantısında konuşan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, çok yoğun bir süreçten geçtiklerini ifade etti.

Tüketici beklentilerine yanıt verirken, sektörün bir adım daha öne geldiğine işaret eden Ayyarkın, pazara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'de şu an gelinen büyüklüğe bakarsak, her ne kadar toplam içinde e-ticaretin payı yüzde 15 olsa da lojistik sektörü ortalama günlük 8 milyon işlem adedine ulaşmış durumda. Kargo pazarında da bunun yüzde 50'sinin üzerinde bir işlem hacmi var, 4 milyonun üzerinde kapı çalınıyor. e-ticarette yaşanan 2 katlık gelişme, Aras Kargo olarak bizim günlük işlem hacmimizi yeri geldi 3 kat seviyeye kadar büyüttü. Yılı 200 milyonun üzerinde bir paketle kapatacağız, günlük teslimat sayımız 1 milyonun üzerine ulaşmış durumda, 15 binin üzerinde çalışan sayısına ulaşmış durumdayız. Sektördeki büyümeye cevap verebilmek için kendi içimizde yeni iş modelleri oluşturmaya başladık."

"Gerçek kahramanlarımız kuryelerimiz"

Çalışanlarının içinde bulunduğu sürece dikkati çekip onların da zor günler yaşadığını ifade eden Utku Ayyarkın, şöyle devam etti: "Zaman zaman yaşanan gecikmeler olsa da sektör bu süreci çok iyi yönetti. Özellikle birinci gün teslimatı yüzde 90'ın üzerinde ve maksimumda da 3 iş gününde bütün kargoları yerine ulaştırarak sektör, beklentilere ve büyümeye cevap verdi. Bu işin gerçek kahramanları kuryelerimize teşekkürler. Onları da evde bekleyen aileleri var ve kaygıları yüksek. Buna rağmen gece gündüz çalışarak beklentilere cevap veren bir organizasyon oluşturdular. Bu büyüme, sadece pandemiye bağlanmaması gerekiyor. Son 3 yıldır e-ticaretteki büyüme hızını deneyimliyoruz. Son 1,5 yılda 300 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Ana amaç, bundan sonraki 3 yıl içinde de 1 milyar TL'nin üzerinde sektöre yatırım yaparak fark yaratmak."

7 gün 24 saat teslimat noktalarının oluşturulmasının, self servis uygulamalarının, iade makinelerinin iş yapış biçimlerinde önemli olduğunu belirten Ayyarkın, "İadeler için yeni bir çözüm arayışımız var. e-ticaret firmaları ile destekli bunları çalışıyoruz. Çözüm arayışlarının bulunduğunu, 2021'in ilk çeyreğinde demolarına başlayarak Türkiye'de teslimat noktaları ile birlikte daha farklı kanalların oluştuğu, dünya standartlarına ulaşacağımız bir altyapı hedefliyoruz." diye konuştu.