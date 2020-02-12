Aras Kargo, 4 yıldır Türkiye’nin sahillerini temizliyor

12 Şubat 2020

HASAN KUŞ

Doğa Dostu Araslar Kıyı Temizliği projesini TURMEPA Deniz Temiz Derneği iş birliği ile hayata geçiren Aras Kargo, proje ile yaklaşık 14 bin çalışanına ve ailelerine çevre ve gönüllülük bilinci aşılamayı amaçlıyor. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, bu kapsamda dört yılda toplamda 4 tona yakın atığı geri dönüştürdüklerini vurguladı. Çalışanların da bu projeye ilgisinin yoğun olduğunu belirten Ayyarkın, her geçen gün gönüllü sayısının arttığını söyledi.

Utku Ayyarkın, şimdiye kadar 700’den fazla çalışanın ve ailelerinin gönüllü katılımıyla Kınalıada, Büyükada, Burgazada, Samsun Atakent ve Tekkeköy, İzmir Çiğli ve Çeşme, Fethiye, Trabzon, Van Gölü, Bodrum, Adana Baraj Gölü ve Bursa Dağyenice Gölet alanı kıyılarını temizledikleri bilgisini verdi. Kıyı temizlikleri esnasında TURMEPA eğitmenleri tarafından verilen deniz kirliliğini önleme ve geri dönüşüm eğitimleriyle çalışanlarının ve ailelerinin sorumlu tüketim alanında bilinçlenmelerini sağladıklarını ifade eden Ayyarkın, uzun vadede çalışanların bu eğitimlerden öğrendikleri bilgileri hayatlarında uygulamaya geçirdiğini dile getirdi. Ayyarkın, sualtı atık sergisi gibi etkinliklerle çalışanlarını ve ailelerini deniz kirliliğini önleme ve sürdürülebilir tasarruf ile ilgili bilinçlendirdiklerini kaydetti.

Doğa Dostu Araslar’a iki uluslararası ödül

Projenin 2019 yılında uluslararası arenada farkındalık yaratan sosyal sorumluluk projelerini değerlendiren organizasyonların da dikkatini çektiğini ifade eden Utku Ayyarkın, Aras Kargo’ya iki uluslararası ödül getirdiğini vurguladı. Projenin ağustos ayında Londra’da ‘Kurumsal Vatandaşlık’ kategorisi, ‘Çevre Kirliliğini Önleme’ dalında The International CSR Excellence Awards ödülüne layık görüldüğünü kaydetti. Ayyarkın, Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nden de sosyal sorumluluk alanında ödül aldıkları bilgisini verdi.

Aras Kargo olarak gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak amacıyla çevre dostu ürünler geliştirdiklerini belirten Utku Ayyarkın, doğaya saygılı iş süreçleri için var gücüyle çalıştıklarını dile getirdi. Kargo sektörünün doğası gereği karbon ayak izi bırakan bir sektör olduğunu vurguladı. Her gün 4 bin araçlık filolarıyla yüzbinlerce gönderiyi taşıdıklarını ifade eden Ayyarkın, şunları kaydetti: “Bu karbon ayak izini en aza indimek adına oluşturduğumuz Doğa Dostu Araslar platformuyla önemli projeler hayata geçiriyoruz. Doğa Dostu Araslar oluşumu çerçevesinde 2011'de Türkiye'nin en büyük yüzde 100 elektrikli araç filosunu kurduk ve mevcut araçlarımızı gençleştirmeye başladık. Ağaçlandırma çalışmalarımızla da 140 binden fazla ağaç diktik.”