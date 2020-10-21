Aras Kargo, dağıtım alt yapısına 1 milyar TL yatırım yapacak

21 Ekim 2020

İSTANBUL/DÜNYA

Son yıllarda tüm dünyada gelişim ivmesi hızla artan sektörlerin başında gelen ve ticaretin gelişimine doğrudan etki eden kargo sektörü, Türkiye özelinde de yeni yatırımlar ve ortaklıklar ile büyümesini sürdürüyor. Türkiye’nin köklü markalarından Aras Kargo, Austrian Post ile vardığı hisse satışı mutabakatı sonrası yatırımlarını hızlandırdı.. Hisse devri anlaşması sonrası Austrian Post Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Georg Pölzl ile Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Aras ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıda yeni dönemde sektörün ve Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Pölzl: Türkiye’nin büyüme potansiyeline inanıyoruz

Austrian Post Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Georg Pölzl, Austrian Post’un 2019 ve 2020’ye dair operasyonel, finansal ve teknolojik anlamda büyüme, yatırım ve hedeflerinin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Pölzl, yeni dönemde Aras Kargo’nun transfer merkezi, şube gibi tüm operasyonlarını içeren dağıtım altyapısına toplamda 1 milyar TL yatırım hedeflediklerini ifade etti.

Austrian Post’un global anlamda sermaye yatırımlarının 2020’de 170 milyon avronun üzerinde olmasını beklediklerini dile getiren Pölzl, 2021’de ise 200 milyon avronun üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Sürdürülebilirlik ve çevre konularına önem verdiklerini aktaran Pölzl, özellikle elektrik ve ısı kullanımı ile karbondioksit salınımında ciddi oranda düşüş yakaladıklarını, 2030 yılına kadar da Avusturya’da 1005 adet elektrikli araç filosu kurmayı hedeflediklerini söyledi. Pölzl, “Austrian Post, bugün 75 uluslararası ve 72 ulusal iklim koruma projesi içerisinde yer alıyor. Bildiğiniz üzere Aras Kargo Türkiye’de sektörün ilk ve en büyük elektrikli araç filosunu kuran kargo şirketi. Çevresel faaliyetlerin ana faaliyet alanına entegre edilmesi ve doğa dostu yatırımlara devam etmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Baran Aras: Hızlı ve özel çözümler üreteceğiz

Austrian Post ile anlaşmalarının Aras Kargo ve sektör için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Aras, “Şirketimizin kurucusu merhum babam Celal Aras’ın sağlam ve kıymetli temeller üzerine inşa ettiği Aras Kargo’yu tüm çalışanlarımızla adım adım hep daha ileriye taşıdık. Her yıl istikrarlı büyümemizi sürdürerek, son üç yılda ciromuzu yüzde 50 dolayında arttırdık. Bu anlamda hisse yapımızdaki yeni oluşumun Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyor ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Büyüme trendinde yakaladığımız bu ivme ile yıl sonunda da 2 milyar TL’nin üzerinde bir ciro gerçekleştireceğiz.”

Aras, ‘Dünyayı taşımak için el ele’ mesajıyla yola çıktıkları bu yeni dönemde de sektörün önde gelen oyuncusu olarak yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizerek, müşterileri ve iş ortaklarının ihtiyaçlarına hızlı ve özel çözümler üretmeyi sürdüreceklerini belirtti.

9 ayda iş hacmini yüzde 64 artırdı

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, pandemi döneminde işlem hacmlerinin bir önceki yıla göre 2 kat artış gösterdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “E-ticaret kullanıcı artışına paralel olarak ziyaret edilen adres sayısı yüzde 90 arttı. Bu süreçte ivmenin B2B’den B2C’ye dönmesiyle sektörümüzde de bu değişime ayak uydurabilme ihtiyacı doğdu. Bu kapsamda, çok öncesinde başladığımız çalışmalarımıza, oldukça atik bir şekilde hız kazandırdık. 2016 yılında başlattığımız dijital dönüşüm hareketi bizi bu anlamda çok avantajlı bir hale getirdi. Dijital dönüşüm kapsamında şube ve transfer merkezlerimize; kesintisiz veri güvenliği, merkezi veri sistemi, kurye rota optimizasyonu, sorter sistemi gibi projeler için 300 milyon TL’ye yakın yatırım yaptık. Hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve istikrarlı büyüme trendimizle ülkemize hem istihdam yaratmaya hem de katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Bütün bu yatırımlar sayesinde de 2020’nin ilk 9 ayında işlem hacminde yüzde 65’e yakın büyüme yaşadık. Büyüme trendinde yakaladığımız bu ivme ile yıl sonunda da 2 milyar TL’nin üzerinde bir ciro gerçekleştireceğiz.”