 "Aras Kargo Türk sporunu desteklemeye devam edecek"

Özlem SARSIN

Geçtiğimiz yıl İzmir’de kurulan Aras Kargo Spor Ku­lübü, ilk sezonda Sultanlar Ligi’ne yükselerek voleybol­da da önemli başarılara imza atmaya devam etmeyi hedef­liyor. Aras Kargo Spor Kulü­bü’nün kuruluşunun birinci yılı kutlanırken 2024-2025 sezon açılış lansmanı da ger­çekleştirildi.

Aras Kargo’nun sporun bir­leştirici gücüne inandığını ve farklı branşlarda hem fede­rasyonlar hem de kulüpler dü­zeyinde uzun yıllardır Türk sporuna destek verdiğini söy­leyen Aras Kargo Genel Mü­dürü ve Aras Kargo Spor Ku­lübü Başkanı Utku Ayyarkın “Aras Kargo olarak 2004 yılın­dan beri Türk sporunu, her sa­hada her renkte destekliyoruz. Biz sadece bir rengi değil, bu heyecanı, bu coşkuyu çok se­viyoruz.

Sporun ve sporcunun hep yanındayız; çünkü sporun birleştirici, ilham verici ve ha­yatı renklendiren rolü bizim için çok kıymetli. Aras Kargo Spor Kulübü’nü İzmir’de kur­maya, bu güzel kentin köklü spor kültürü ve voleybola olan tutkusu nedeniyle karar ver­miştik. Türkiye genelinde vo­leybolun gelişimine katkıda bulunmak ve spora olan ilgi­yi daha da artırmak amacıyla yola çıktık. Aras Kargo Kadın Voleybol takımımız bir yıl içe­risinde Vodafone Sultanlar Li­gi’ne çıkarak bizi gururlandır­dı. İzmir'in 13 yıllık lig hasreti­ne son vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Utku Ayyarkın geçen yıl ve­fat eden TVF Asbaşkanı Ah­met Göksu’yu da anarak “Aras Kargo Spor Kulübü olarak, TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu adına Türkiye’nin 7 bölgesin­den 7 kız, 7 erkek sporcu öğ­rencinin eğitim hayatları bo­yunca spor ihtiyaçlarını kar­şılayacağımıza huzurunuzda söz veriyoruz” diye konuştu.