"Aras Kargo Türk sporunu desteklemeye devam edecek"
Aras Kargo Spor Kulübü (ASK) Kadın Voleybol Takımı büyük bir başarıya imza atarak bir yıl içerisinde Vodafone Sultanlar Ligi’ne çıktı.
Özlem SARSIN
Geçtiğimiz yıl İzmir’de kurulan Aras Kargo Spor Kulübü, ilk sezonda Sultanlar Ligi’ne yükselerek voleybolda da önemli başarılara imza atmaya devam etmeyi hedefliyor. Aras Kargo Spor Kulübü’nün kuruluşunun birinci yılı kutlanırken 2024-2025 sezon açılış lansmanı da gerçekleştirildi.
Aras Kargo’nun sporun birleştirici gücüne inandığını ve farklı branşlarda hem federasyonlar hem de kulüpler düzeyinde uzun yıllardır Türk sporuna destek verdiğini söyleyen Aras Kargo Genel Müdürü ve Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Utku Ayyarkın “Aras Kargo olarak 2004 yılından beri Türk sporunu, her sahada her renkte destekliyoruz. Biz sadece bir rengi değil, bu heyecanı, bu coşkuyu çok seviyoruz.
Sporun ve sporcunun hep yanındayız; çünkü sporun birleştirici, ilham verici ve hayatı renklendiren rolü bizim için çok kıymetli. Aras Kargo Spor Kulübü’nü İzmir’de kurmaya, bu güzel kentin köklü spor kültürü ve voleybola olan tutkusu nedeniyle karar vermiştik. Türkiye genelinde voleybolun gelişimine katkıda bulunmak ve spora olan ilgiyi daha da artırmak amacıyla yola çıktık. Aras Kargo Kadın Voleybol takımımız bir yıl içerisinde Vodafone Sultanlar Ligi’ne çıkarak bizi gururlandırdı. İzmir'in 13 yıllık lig hasretine son vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Utku Ayyarkın geçen yıl vefat eden TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu’yu da anarak “Aras Kargo Spor Kulübü olarak, TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu adına Türkiye’nin 7 bölgesinden 7 kız, 7 erkek sporcu öğrencinin eğitim hayatları boyunca spor ihtiyaçlarını karşılayacağımıza huzurunuzda söz veriyoruz” diye konuştu.