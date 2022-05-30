Aras Kargo, Türkiye’den teknolojik dönüşüm transferine hazırlanıyor

Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve Austrian Post Yönetim Kurulu Üyesi, Viyana Ekonomik Forum Başkanı Peter Umundum, ekonominin geçirdiği dönüşüm ekseninde Türkiye’nin stratejik rolüne ve potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul’da gerçekleşen Viyana Ekonomik Forumu’nda açılış konuşması yapan Umundum, Austrian Post’un çoğunluk hissesine sahip bulunduğu Aras Kargo’nun gerçekleştirdiği teknolojik dönüşümü son derece etkileyici bulduklarını ve gelecekte şirketin diğer grup iştiraklerine transfer etmeyi düşündüklerini söyledi.

Ekonominin şaşırtıcı bir dönüşüm geçirdiğinin ve yeni bir ekonomik yapının oluştuğunu kaydeden Umundum, Türkiye’nin sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübe ve kapasiteyle yeni dönemde bölge ekonomisinin gelişiminde çok önemli bir rol üstleneceğini belirtti.

“Yeni yöntemler arayışındayız”

Hızlı bir değişimin yaşandığı bir dönemden geçildiğine işaret eden Umundum, “Ekonomide yeni bir çağa giriyoruz. Viyana Ekonomik Forumu’nda ekonominin bir itici güç olarak bu zor ve belirsizlikleri de içinde bulunduran bu süreçte nasıl dönüşeceğini ve zorluklarla mücadelede bize nasıl destek olabileceğine dair fikirlere odaklandık. Türkiye ve Avusturya arasındaki ekonomik iş birliğinin köklü bir geçmişi var. Bu ilişki, daima karşılıklı saygı ve güven zemininde, bölge için daha iyisini yapmaya, ilişkileri geliştirmeye ve tüm potansiyeli hayata geçirmeye odaklanan bir çizgide ilerledi. Bu iş birliğini daha güçlü ve etkili bir şekilde sürdürmek için yeni yöntemler arayışındayız.” ifadelerini kullandı.

Aras Kargo ile ilişkilerinin yalnızca ticari boyutta değil uzmanlık, teknoloji ve deneyim aktarımı yönünden de değer üreten bir çizgide de olduğunu belirten Umundum, şunları kaydetti: “Türkiye’nin stratejik konumunu, Orta Avrupa’dan Orta Doğu’ya ve Azerbaycan gibi ülkelere uzanan bir çizgide ithalat ve ihracatı geliştirmemize olanak tanıyan önemli bir lojistik üssü olarak görüyoruz. Austrian Post olarak 2013’ten bu yana Türkiye pazarındayız. Kişisel deneyimlerime göre şunu kesin olarak belirtebilirim ki Türkiye’nin çok güçlü bir bilgi birikimi, tecrübesi ve kapasitesi bulunuyor. Türkiye’de geçirdiğimiz bu sürede kültürel etkileşimin yanı sıra iki ülke arasında uzmanlığın ve bilgi transferinin çok verimli şekilde gerçekleştiğini gördük.”

Umundum, Türkiye ve Avusturya arasındaki iş birliğini güçlendirmek için bazı önemli adımlar attıklarını aktararak, şöyle devam etti: “Austrian Post ve Aras Kargo yöneticilerinden oluşan bir yönetim kurulu oluşturduk. Ayrıca yakın zamanda Avusturya ekibinin denetleme kurulu da Türkiye’yi ziyaret ederek kurul toplantısını burada, sahada gerçekleştirdi. Bu ziyaret esnasında Aras Kargo’nun operasyonunu yerinde inceleme fırsatı buldular. Oldukça etkileyici teknolojik gelişmelere tanık olduk. Burada gerçekleştirilen teknolojik dönüşümü gelecekte diğer grup iştiraklerimize de transfer etmeyi hedefliyoruz.”

“2 milyondan fazla adrese uğradığımız günler var”

Aras Kargo CFO’su Barbara Hagen de salgın döneminde fiziksel alışveriş yapma imkanının çok kısıtlandığını, bunun da e-ticarette dolayısıyla da kargo sektöründe rekor iş hacmi artışına neden olduğunu kaydetti.

Söz konusu dönemde bir gün içinde 2 milyondan fazla adrese uğradıkları günler olduğunu anlatan Hagen, şunları kaydetti: "Böyle dönemler zorluklarla birlikte gelişim ve değişime yönelik fırsatları da beraberinde getiriyor. Aras Kargo olarak biz de çok daha uzak bir gelecekte ihtiyaç duyacağımızı düşünerek hayata geçirdiğimiz projelerin bu dönemde en büyük avantajımıza dönüştüğünü gördük. Kargo sektörü yerel ve uluslararası gelişmelerden doğrudan etkilenen bir sektör. Dijital dönüşümle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da e-ticaret sağlayıcılarının yanı sıra diğer müşterilerimiz ve bizimle gelişen tüm paydaşlarımız için güvenilir bir iş ortağı olarak konumlanmaya devam edeceğiz.”