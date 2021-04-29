Aras Kargo'da üst düzey atama

Aras Kargo'nun Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevine Cem Oğuz getirildi.

Şirket açıklamasına göre, Ankara Üniversitesi mülkiye mezunu olan Oğuz, kariyerine Ziraat Bankası'nda Stratejik Planlama Uzmanı olarak başladı. Oğuz, IBM'de İş Dönüşümü Kıdemli Danışmanı, Türk Telekom'da İş Verimliliği ve Değişim Yönetimi Müdürü olarak çalıştıktan sonra Aras Kargo'nun Operasyonel Planlama Müdürü olarak atandı.

Daha sonra yine sektörde farklı bir firmada planlama ve iş direktörü olarak kariyerine devam Cem Oğuz, Aras Kargo'nun Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oğuz, "Aras Kargo olarak, toplamda 28 transfer merkezi, 1.000'e yakın şube, 16 bine yakın çalışan ve 5 binin üzerinde araçtan oluşan filomuzla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Oldukça dinamik bir yapısı olan kargo sektöründe artan e-ticaret hacmine ve değişen taleplere göre teknolojik yatırımları yapmaya, altyapıyı güçlendirmeye, iş süreçlerini daha verimli hale getirmeye her zamankinden daha büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.