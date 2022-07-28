Aras Kargo’da üst düzey atama
Aras Kargo’da gerçekleştirilen üst düzey atama ile Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevine Onur Aytekin getirildi.
Aras Kargo’da 5 yıldır İç Denetim Başkanlığı görevi yürüten Onur Aytekin, şirketin Operasyon Genel Müdür Yardımcılığına atandı.
Lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlayan Onur Aytekin, kariyerine 2007 yılında Garanti Bankası Teftiş Kurulu’nda başladı.
Sırasıyla Şube Yatırım Merkezi Denetimleri Müdürü, Genel Müdürlük Birimleri Süreç Denetimleri & Teftiş Kurulu İK Yönetimi Müdürü ve son olarak Kredi & Sermaye & İş Modeli & Yönetim Risklerinden Sorumlu İç Denetim Müdürü pozisyonlarında görev aldı.
Aytekin, 2017 yılı itibarıyla İç Denetim Başkanı olarak çalışmaya başladığı Aras Kargo’da Operasyon Genel Müdür Yardımcılığına atandı.