Aras Kargo'dan Ankara Transfer Merkezi'ne 300 milyon TL yatırım

Pandemiden önce başlattığı teknolojik dönüşüm ve altyapı yatırımlarına hız veren Aras Kargo, Ankara Transfer Merkezi'nin teknolojik dönüşümünü tamamladı.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre şirket, zamanı ve kapasiteyi iyi yönetebilmek adına, transfer merkezlerinin yenilenmesine ve teknolojik altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Toplam 28 transfer merkeziyle günlük ortalama 1 milyonun üzerinde gönderiyi taşıyan Aras Kargo, artan e-ticaret hacmine ve değişen taleplere göre, son 2 yılda transfer merkezi, IT altyapısı ve operasyonel düzenlemelere 300 milyon TL'ye yakın yatırım yaptı.

Bir günde 220 bin kargo paketi işleniyor

Verilen bilgiye göre, 2020'de Ankara Transfer Merkezi'nin dönüşümünü tamamlayan Aras Kargo, 4 bin 500 metrekarelik alana sahip transfer merkezinin alanını 10 bin 500 metrekareye çıkardı.

Daha önce saatte 5 bin 500 paketlik kapasite ile hizmet veren Ankara Transfer Merkezi, yenileme ve teknolojik altyapı çalışmalarıyla kapasitesini 16 bin 600 pakete çıkartarak hizmet kalitesini daha da ileriye taşıdı.

Kapasite artışı sayesinde 28 şehirdeki transfer merkezlerine dağıtımın gerçekleştirildiği Ankara Transfer Merkezi'nde bir günde işlenen kargo paketi sayısı da 220 bine ulaştı.

"Mevcut transfer merkezlerimize teknolojik yatırımlara devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, yapılan çalışmalara ilişkin şunları kaydetti: "İlk olarak hem işlem hacmi hem de metrekare olarak en büyük transfer merkezlerinden biri olan İkitelli Transfer Merkezi'ni teknolojik olarak yenileyerek saatlik kapasitesini 5 bin 500 paketten 27 bin 600 pakete yükselttik. 2019'un ilk çeyreğinde İstanbul Anadolu Yakası Orhanlı'daki ve İzmir'deki transfer merkezimizi teknolojik olarak yenileyip sorter sistemine geçirdik. Ankara ve Anadolu'daki transfer merkezlerimiz de dahil olmak üzere 8 transfer merkezimize yaptığımız bu yatırımlarımızla yüzde 300'ün üzerinde kapasite artışı sağladık."

Kargo sektöründe transfer merkezlerinin üstlendiği görevin önemine işaret eden Ayyarkın, bu merkezlerin "dağıtım süreci operasyonunun kalbi" olarak nitelendirilebileceğini aktardı.

Transfer merkezleri yatırımları sonucu saatlik işleme kapasitesinde gerçekleşen 3 kat artışla sektörün en iyisi olduklarını belirten Ayyarkın, "Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da mevcut transfer merkezlerimize teknolojik yatırımlara devam edeceğiz. Önümüzdeki döneme dair hedeflerimiz arasında transfer merkezi, IT altyapısı ve operasyonel düzenlemeleri kapsayan toplam 1 milyar TL daha yatırım yer alıyor. 4 büyük şehrin ardından önümüzdeki yıldan itibaren Anadolu'daki transfer merkezlerimizin teknolojik yatırımlarına ağırlık vereceğiz." ifadelerini kullandı.