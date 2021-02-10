Aras Kargo'dan çalışanlarına "teşekkür filmi"

Aras Kargo, 15 binin üzerindeki çalışanıyla herkesin eve kapandığı, kargo gönderilerinin 2 katına çıktığı pandemide faaliyetlerine devam etti.

Şirket, "Araslar" olarak isimlendirdiği çalışanlarına, pandemide tedarik zincirinin devamlılığına sundukları katkılarından dolayı hazırladığı "Olmazsa Olmaz" adlı reklam filmiyle teşekkür etti.

Aras Kargo çalışanlarının rol aldığı reklam filmindeki "Olmaz Olmaz" adlı şarkı ise Güliz Ayla tarafından Aras Kargo çalışanları için uyarlanıp seslendirildi.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Güzel memleketimizin dört bir köşesine umut taşıyan çalışanlarımıza bu film ile teşekkür etmek istedik. Bizim için çalışanlarımız olmazsa olmaz.” ifadelerini kullandı.