Aras Kargo’dan yurt içine 1 milyar liralık yatırım planı

Aras Kargo, e-ticaretteki hızlı büyümeye paralel olarak hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımlarına hız verdi. Aras Kargo’nun yüzde 80’ine sahip olan Avusturya Postanesi, Aras Kargo’nun dijitalleşme ve otomasyon yatırımlarına yönelik olarak, 100 milyon euronun üzerinde yatırım yaptı. Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Peter Umundum, “Verimliliği artıran çözümler geliştirme konusundaki becerisi, Aras Kargo'yu Avusturya Postanesi grubunun Ar-Ge merkezi olarak konumlandırmamızı sağladı. Bu yapıyı Aras Digital olarak hayata geçirdik” dedi.

“Orta Doğu’dan Çin’e kadar uzanacağız”

Aras Kargo’nun hizmet alanını yurt dışına taşıyan Aras Global’in Azerbaycan’la başlayan yolculuğunun Orta Asya’daki diğer pazarlarla devam edeceğini belirten Umundum, “Aras Kargo’yu, Orta Doğu ve Orta Asya’da Çin’e kadar uzanan bir coğrafyaya ulaşmamızda merkezimiz olarak görüyoruz. Bu perspektifle, kısa vadede Aras Kargo’nun yurt içi operasyonlarına yönelik olarak 1 milyar liralık bir yatırım yapmayı planlıyoruz” diye konuştu. Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Aras ise “Sunduğumuz hizmetleri geliştirmeye, erişimimizi artırmaya, pazarımızı genişletmeye ve müşteri deneyimini geliştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın da şunları söyledi; “Attığımız doğru adımlarla ciromuzda son üç yılda iki haneli büyüme gerçekleştirdik. BTK Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri raporuna göre, 2022 yılının ikinci yarısında, toplam kargo gönderilerinin yüzde 22,1’ini taşıyarak gönderi adedi bakımından sektörün lideri konumundayız. 2022 yılında kaydettiğimiz yüzde 50’ye yakın büyümenin ardından, bu yılı da yüzde 100 büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz” açıklamasını yaptı. Aras Kargo’nun iştiraki Aras Digital, sektörel teknoloji çözümleri alanında ihracatçı konumuna ulaştı. Teknoloji çözümleri, halihazırda Hırvatistan ve Slovenya’da Avusturya Postanesi’nin iştirakleri tarafından kullanılmaya başlanan teknoloji platformunun 2026 yılına kadar Orta ve Doğu Avrupa’da toplam 8 ülkede devreye alınması planlanıyor.

"Aras Global'in cirodaki payını yüzde 25'e çıkartacağız"

Ayyarkın, Azerbaycan'ın lider kargo şirketlerinden Star Express'in yüzde 75'ini satın alarak ülkede Aras Global Starex olarak hizmet vermeye başladıklarınn ifade ederek, “Ülkedeki şube sayımızı ve araç filomuzu yıl sonuna kadar iki katına çıkarmayı planlıyoruz. 2024 yılı sonu itibarıyla Aras Global’in toplam ciromuzdaki payını yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyoruz. Uzun vadede ise Azerbaycan’de lider olmayı, Özbekistan ve Kazakistan'a da yatırım yapmayı amaçlıyoruz” dedi. E-ticaret iş ortaklarının ihtiyaçlarını karşılayarak yurt dışına açılmalarına destek olduklarını söyleyen Ayyarkın, “Avusturya Postanesi ile birlikte sahip olduğumuz ve Aras Global ile büyüttüğümüz ağımız, tüm KOBİ’lerin işine yarayacak” ifadelerini kullandı.