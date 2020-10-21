Aras Kargo'ya Austrian Post'tan 1 milyar liralık yatırım

21 Ekim 2020

Aras Kargo'daki hisse oranını %80'e çıkartan Austrian Post'un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Georg Pölzl, Aras Kargo dağıtım altyapısına 1 milyar TL yatırım yapılacağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Pölzl, yeni dönemde Aras Kargo'nun transfer merkezi, şube gibi tüm operasyonlarını içeren dağıtım altyapısına toplamda 1 milyar TL yatırım hedeflediklerini ifade etti.

Austrian Post ile anlaşmalarının Aras Kargo ve sektör için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Aras ise "Son üç yılda ciromuzu %50 dolayında arttırdık. Bu anlamda hisse yapımızdaki yeni oluşumun Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.