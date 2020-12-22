Aras Kargo’ya beş yılda 100 milyon Euro yatırım

Austrian Post’un hisse oranını yüzde 80’e çıkarttığı Aras Kargo’da yönetim kurulu başkanı olarak atanan Peter Umundum, grubun en büyük dış operasyonu olan Türkiye’ye önümüzdeki beş yılda 1 milyar TL (yaklaşık 100 milyon Euro) yatıracaklarını açıkladı. Nasıl Bir Ekonomi Medya grubu tarafından yayımlanan haftalık İngilizce ekonomi dergisi TR MONITOR’e konuşan Umundum, günde 1 milyon kapıyı çalan şirketin toplam 200 milyon teslimat yapma hedefiyle 2020 yılını 2 milyar TL ciro ile kapatmasını beklediklerini belirtiyor.

Bir önceki yıla göre cirosunu iki- ye katlayacak şirketin, yeni yatırımla a kargo operasyonu şirketinden tekno- loji şirketine dönüşmesi amaçlanıyor. Umundum’a göre şirketin gündeminde alternatif dağıtım modelleri geliştirmek ve pazarın ihtiyacı olan hizmetleri sağlamak var. “Teknolojik altyapımızı bizi heyecanlandıracak şekilde geliştir- mek istiyoruz,” diyen Umundum, şirketin başarıya ulaşmasında en önemli faktörün insanlar ve çalışanları olduğuna vurgu yaptı.

En önemli operasyon

Kuruluşu 1490 yılına dayanan ve Avrupa’nın ilk standart posta hizmetini veren Austrian Post, ağustos ayında yüzde 25 olan payını yüzde 80’e çıkartarak Aras Kargo’nun yönetimini devraldı. Austrian Post’un uluslararası parsel lojistiğinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Peter Umundum da Aras Kargo’ya yönetim kurulu başkanı olarak atandı. Şirketin diğer ortağ ğı Baran Aras ise başkan yardımcılığ ğını yürütüyor. 2016 yılında başlayan d dijital dönüşüme devam edeceklerin ni söyleyen Umundum, büyüme din namiklerinin aynı hızla devam etmesi halinde, planladıkları 100 milyon Eu Euro’ya ek yatırımların da gündeme ge geleceğini belirtiyor.

Aras Kargo’nun Austrian Post grubunu nun en büyük yabancı yatırımı ve en çok gel gelir getiren şirketi olduğunu belirten Um Umundum, Türkiye’de yüzde 26-27 pazar payına sahip olduklarını ve bunu dah ha da yukarı taşımak istediklerini kaydediyor. Pandemi süresince kurumlar arası kargo işinin düşmesine rağmen, müşterilere yönelik dağıtımların arttığını belirten Umundum, önceki yıla oranla teslimatların ikiye katlandığını kaydediyor. Kapısını çaldıkları noktaların yüzde 90 artarak günde 1 milyona ulaştığının da altını çizen Umundum, 5 kilogram altındaki paketlerin sayısının 5 yıl öncesine oranla 2.5 kat arttığına dikkat çekiyor.