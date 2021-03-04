Aras Marine ile YEO, yüzer GES projeleri için güçlerini birleştirdi

Temiz ve yenilenebilir enerji yatırımlarına ilgi son dömende artarken, özellikle yüzer güneş enerji santralleri önemli bir potansiyel taşıyor.

Mevcut potansiyel ve pazardaki açık nedeniyle harekete geçen YEO ve Aras Marine, yüzer ve yenilebilir enerji konusunda güçlerini birleştirdi. Her iki firma, Türkiye ve bölge ülkelerinde yüzer güneş enerjisi santralleri (Offshore / Floating Solar) alanında Marinergy adlı ortak girişim ile faaliyet gösterecek.

Konuyla ilgili şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre, Power of Synergy (işbirliğinin gücü) sloganıyla yola çıkan Aras Marine ve YEO’nun yüzde 50 ortaklıkla kurdukları Marinergy, yüzer enerji santralleri projelerine 2021 yılı içinde yurtiçinde başlamayı, ilerleye yıllarda ise dış pazarlara açılmayı hedefliyor.

Verilen bilgiye göre, Türkiye’de 2006 yılında test kurulumuna başlanan yüzer güneş enerji santralleri, özellikle 2013’ten sonra da dünya genelinde ivme kazanarak yayılmaya başladı. 2019-2024 arasında yüzer GES sektöründe yıllık yüzde 22 artış bekleniyor. 2024 yılında yüzer GES kurulu güç kapasitesinin Türkiye’de 2,5 GW’a ulaşacağı öngörülüyor.

Dünyada yüzer güneş enerjisi santrali kurulu gücü bin 200 MW üzerinde yer alırken, offshore/yüzer rüzgâr enerji santrallerinin kurulu gücü ise 22 bin MW civarında bulunuyor.

"Ülkemizde bu alanda bir ilk olmak için yola çıktık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Marine Onursal Başkanı Mustafa Alpaslan, “Denizcilik ve güneş enerjisini birleştiren bu projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Başarının yarısı niyet edip yola çıkmaktır. Geri kalan yarısı ise çok çalışmaktır. Ben bu iş birliği ile dünyanın her bölgesine ulaşacak güce erişeceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

YEO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Tolunay Yıldız ise, “Marinergy, deniz inşaat ve elektrik otomasyon hizmetlerini bir arada bulunduran bir firma olarak, Türkiye’de ilk ve tek, dünyada da çok az sayıda örneği olan bir girişim. Denizde güneş ve rüzgar enerjisi yeni gelişen, ancak yüksek ve hızlı gelişim potansiyeline sahip bir sektör. Bu sektörün hibrit niteliği nedeniyle, konvansiyonel hareket eden firmalardan çok, iki alanın yetkinliklerine sahip firmaların iş birliğine ihtiyaç var. Biz de bu ihtiyaçtan hareketle güçlerimizi birleştirerek yaratacağımız sinerji ile ülkemizde bu alanda bir ilk olmak için yola çıktık.” şeklinde konuştu.