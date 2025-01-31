Arçelik 2024 bilançosunu açıkladı! Yıllık cirosu ve FAVÖK'ü belli oldu

Koç Holding şirketlerinden Arçelik, 2024 yılına ait bilançosunu açıkladı.

Bloomberg HT'den Vahap Taştan'ın haberine göre Arçelik, geçen yıl 1,69 milyar TL ana ortaklık kârına ulaştı.

Şirketin dördüncü çeyrek satışları yüzde 19'luk büyümeyle 108,3 milyar TL'yi buldu.

Arçelik'in 2024 yılının tamamındaki satışları önceki yıla göre yüzde 15,4'lük artışla 428,5 milyar TL’ye yükseldi.

Bilançoya göre şirket yıl genelinde 15,8 milyar TL net parasal kazanç elde etti. Önceki yıl bu miktar 22,7 milyar TL'ydi.

FAVÖK'te dörtte birlikte gerileme

Dördüncü çeyrekte FAVÖK (faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç) 4,8 milyar TL'yle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 geriledi. 2024 yılı genelinde ise FAVÖK 22,9 milyar TL'yle yüzde 25 gerileme gösterdi.

Şirket bu yıl Türkiye operasyonlarında yatay seyir beklerken uluslararası operasyonlarında ise yüzde 15’in üzerinde büyüme bekliyor. Ayrıca 2025 yılında yüzde 6,5 üzerinde FAVÖK marjı ve 300 milyon Euro tutarında yatırım harcaması öngördüğünü bildirdi.