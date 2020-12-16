Arçelik, 300 milyon dolarlık Hitachi anlaşmasını imzaladı

Ev teknolojilerinde Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen şirketi Arçelik, global büyüme yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Arçelik, dayanıklı tüketim alanında Güneydoğu Asya pazarının önde gelen oyuncusu Hitachi GLS ile ortak şirket kurmak üzere anlaşma imzaladı.

Hafta başında DÜNYA'nın duyurduğu anlaşmaya göre yeni şirkette, Arçelik’in yüzde 60, Hitachi GLS’nin yüzde 40 oranında payları bulunacak. Arçelik’in global yetkinliği ile Hitachi GLS’nin bölgesel ve marka gücünü bir araya getirecek olan yeni şirket, Hitachi markalı ürünleri Japonya hariç, dünyanın tüm ülkelerinde tüketicilerle buluşturacak. Ortaklık anlaşması, 16 Aralık’ta Koç Holding, Arçelik, Hitachi Ltd. ve Hitachi GLS’nin üst yönetimlerinin katıldığı sanal imza töreniyle hayata geçirildi.

"Global büyüme yolculuğumuz hızlanacak"

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Arçelik’in bu önemli yatırımını, Koç Topluluğu’nun küresel büyüme yolculuğundaki stratejik bir hamle olarak gördüklerini belirtti. Çakıroğlu; “Ülkemiz ve Topluluğumuz için uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz doğrultusunda yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi. Koç Topluluğu iş yerlerinde 48 farklı dil konuşulduğunu, 64 üretim tesisi ve pazarlama şirketi bulunduğunu belirten Çakıroğlu şöyle devam etti: “Hızlı büyüyen Asya Pasifik bölgesi son yıllarda yeni yatırımlar için önemli bir merkeze dönüştü. Topluluğumuzun stratejik büyüme alanlarından biri olarak belirlediğimiz ve daha öncesinde yatırımlara başladığımız bu bölgede; Hitachi gibi güçlü bir oyuncu ile kurduğumuz iş birliği Arçelik’in global büyüme yolculuğunu hızlandıracak.”

3 bin 800 çalışan, 2 üretim merkezi

300 milyon dolar büyüklüğündeki (yeni kurulacak şirketteki hisselerin yüzde 60’ı için net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil tutarı) işlem kapsamında; Hitachi GLS’nin 3.800 çalışana sahip, Çin ve Tayland’da bulunan 2 üretim ve 10 satış şirketi 2021 yılının ikinci çeyreğinde kurulacak yeni şirkete devredilecek. Arçelik ve Hitachi GLS’nin sürdürülebilirliği merkeze alan ortak vizyonlarını da aktaracakları yeni şirket, toplum ve çevre için değer üretmeye odaklı bir yaklaşımla da önemli bir rol üstlenecek.

Yeni kurulacak şirkette Arçelik’in global iş yapma birikimi ve deneyimini, Hitachi markasının gücü ile birleştirmeyi hedeflediklerini belirten Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Koç Topluluğu’nun küreselleşme yolculuğunda, dünya genelindeki 12 markası ve 22 üretim tesisiyle önemli bir yere sahip olan Arçelik, küresel büyüme stratejisine ivme kazandıran adımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bu önemli iş birliği ile Arçelik Asya Pasifik bölgesinde büyüme stratejisini güçlendiren ve rekabetçiliğini artıran bir adım attı. Küresel büyüme yolculuğunu sürdüren Arçelik, bugün 150’ye yakın ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. Ortaklık anlaşmasıyla bu yolculuk daha da etkileyici bir boyut kazanıyor “dedi.

“Tarihi girişim, İpek Yolu stratejimizin kilometre taşı olacak”

Hitachi GLS ile gerçekleştirilen anlaşmanın her iki şirketin global büyümesinde önemli bir adım olacağını söyleyen Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu şu bilgileri aktardı: “Asya-Pasifik’teki dayanıklı tüketim pazarı, artan orta sınıf nüfusu ve hane halkı gelirleri, gelişen perakende kanalları ve yaşam tarzları nedeniyle güçlü bir büyüme potansiyeline sahip ve sektörümüzde gelecek 10 yılda gerçekleşecek büyümenin de itici gücü olacak. Gerçekleştirdiğimiz bu tarihi girişim, Beko Yolu stratejimizin ve dünyanın en iyi ev teknolojileri şirketlerinden biri olma yolculuğumuzun kilometre taşı olacak. Bu ortaklıkla aynı zamanda küresel ölçekteki teknoloji ve Ar-Ge kapasitemizi, Hitachi GLS’nin köklü marka gücü ile birleştiriyoruz. Yeni şirketimizin Asya-Pasifik bölgesinin lideri olacağına ve önümüzdeki dönemde ürün teknolojilerinde güçlü bir sinerji yaratacağımıza inanıyorum.”

Hitachi, Ltd. Kıdemli Başkan Yardımcısı Keiji Kojima

“Yeni şirket global satış ağımızı genişletecek”

“Dayanıklı tüketim sektörünün önemli global oyuncularından biri olan Arçelik ile Japonya dışında faaliyet gösterecek bir şirket kurma konusunda anlaşmaya vardığımız için heyecanlıyız. Hitachi GLS, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde stratejik iş birlikleri kurarak rekabet gücünü artırmayı ve insanların yaşam kalitesinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Arçelik ortaklığında kurulacak yeni şirketle global satış ağımızı genişleterek Hitachi markalı dayanıklı ev aletlerini daha geniş bir coğrafyada pazara sunacağız.”