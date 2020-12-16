Arçelik, 300 milyon dolarlık Hitachi anlaşmasını KAP'a açıkladı

Arçelik ile Japon devi Hitachi GLS arasında Japonya pazarı dışındaki küresel ev aletleri pazarında Arçelik'in çoğunluk hissesi ile kontrol edeceği bir ortaklık oluşturulması için hisse satın alma sözleşmesi imzalandı.



Hafta başında DÜNYA’nın da duyurduğu anlaşmaya ilişkin Arçelik’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama yapıldı. Duyuruda, “Arçelik ile Hitachi arasında ortak girişim sözleşmesi, marka lisans sözleşmesi ve ilgili sair sözleşmeler imzalanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Hollanda’da yeni bir şirket kurulacak

Arçelik’in KAP’a yaptığı açıklamanın detayları şöyle:

"Anlaşma kapsamında, Hitachi GLS, Hollanda'da yeni bir şirket kuracak ve 12 şirketi ve bu şirketlerin altındaki ev aletleri iş kolunun tüm varlıklarını yeni kuracağı şirkete devredecek Arçelik bu şirketin hisselerinin %60'ını satın alacak.

İşlem, Hitachi GLS'nin Tayland ve Çin'de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve bölgedeki 10 satış şirketini (Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Orta doğu, Vietnam ve Myanmar) içeriyor.

Hisselerin %60'ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon dolardır.

Devralınacak şirket, Arçelik'in çoğunluk hissesi ile kontrol hakkı olması nedeniyle Arçelik finansal raporlarında bağlı ortaklık olarak tam konsolide edilecek. Devralınacak Hitachi ev aletleri iş kolunun 31 mart 2020 tarihinde sonra eren mali dönemindeki (fy2019) konsolide net cirosu yaklaşık 1 milyar ABD doları, FAVÖK'ü yaklaşık 70 milyon ABD doları seviyesindedir."