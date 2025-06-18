Arçelik, 6,5 milyar TL nominal tutarla finansman bonosu satışını tamamladı

Arçelik, 6,5 milyar TL nominal tutarındaki finansman bonosu ihracını tamamladı.

Şirketin 30 milyar TL’lik ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirdiği bu işlem, nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak sunuldu.

Başlangıçta 3,5 milyar TL olarak planlanan ihraç, yoğun yatırımcı ilgisi sayesinde 6,5 milyar TL’ye yükseltildi. 13 Haziran 2025’te takası yapılan bono, yüzde 47,50 yıllık basit faiz oranı ile 12 Eylül 2025 vadeli, sabit faizli ve tek kupon ödemeli yapıda gerçekleşti. Aracılık hizmeti ise İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sağlandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Beko Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Alparslan, “Güçlü bilanço yapımızı sürdürülebilir kaynaklarla desteklemeye devam ediyoruz. Bu ihraç, sadece finansal stratejilerimizin başarısını değil, sermaye piyasalarındaki güvenilir duruşumuzu da gösteriyor. Önümüzdeki dönemde kaynak çeşitliliğimizi artırarak uzun vadeli ve kalıcı değer yaratmayı sürdüreceğiz” dedi.