Arçelik Akıllı Yaşam Endeksi: Türkiye’de her 10 kişiden 8’i akıllı cihaz istiyor

J.L. Partners iş birliğiyle 12 ülkede 6 bin kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, incelenen ülkelerin 8’inde enerji maliyetleri, tüketiciler için günlük yaşamı en fazla etkileyen çevresel endişe olarak öne çıktı. Araştırma, tüketicilerin ev harcamalarını daha bilinçli yönetme eğiliminin güçlendiğini ve bu nedenle uzun vadede tasarruf sağlayan akıllı cihazlara ilgisinin arttığını gösterdi.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, küresel ekonomik ve toplumsal gelişmelerin tüketicilerin ev teknolojilerinden beklentilerini yeniden şekillendirdiğini belirtti. Bulgurlu, tüketicilerin yüzde 70’inden fazlasının “akıllı” kavramını, karmaşık dijital özelliklerden ziyade enerji ve su tüketimini otomatik optimize eden çözümlerle tanımladığını söyledi.

Bulgurlu, özellikle gelişen pazarlarda akıllı ve bağlantılı teknolojilerle enerji tüketimini otomatik yönetmeye yönelik beklentinin hızla arttığına dikkat çekti.

Türkiye’de enerji verimliliğine güçlü ilgi

Araştırmanın Türkiye sonuçlarına göre, tüketicilerin yüzde 40’ından fazlası son 12 ayda enerji verimliliğine önceki dönemlere kıyasla daha fazla odaklandığını belirtti. Her 10 tüketiciden 6’sı ise buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve kurutma makinelerinde enerji tasarrufu modlarını aktif olarak kullandığını ifade etti.

Türkiye’de tüketicilerin yüzde 80’i, daha akıllı ve enerji verimli beyaz eşya talep ederken, bu oran Türkiye’yi Tayland ve Pakistan ile birlikte beklentinin en güçlü olduğu ülkeler arasına taşıdı.

Batı Avrupa ile gelişen pazarlar arasında fark

Araştırma, enerji farkındalığı ve teknolojiye güven konusunda ülkeler arasında belirgin farklılıklar olduğunu da ortaya koydu. Tayland, Mısır, Pakistan ve Romanya gibi Batı Avrupa dışındaki pazarlarda tüketicilerin yüzde 72’si ev aletlerinin aylık enerji maliyetlerini bildiğini belirtirken, Batı Avrupa’da bu oran yüzde 55 seviyesinde kaldı.

Manuel tasarruf alışkanlıkları sürüyor

Araştırmaya göre, küresel ölçekte tüketicilerin yaklaşık yüzde 67’si, enerji tasarrufu için hâlâ manuel yöntemlere başvuruyor. Çamaşırları asarak kurutma, cihazları yoğun saatler dışında kullanma ve elde yıkama gibi alışkanlıkların yaygın olduğu görülüyor. Yaş arttıkça enerji tasarrufuna yönelik davranışların güçlendiği, gelir seviyesi yükseldikçe ise bu davranışların zayıfladığı tespit edildi.

“Türkiye’de somut fayda belirleyici”

Türkiye özelinde tüketicilerin yüzde 98’i beyaz eşya tercihinde ürün kalitesi ve dayanıklılığı, yüzde 96’sı ise enerji verimliliğini temel kriter olarak görüyor. Tüketicilerin yüzde 62’si, enerji ve su tüketimini takip edebilmenin en faydalı akıllı özellik olduğunu belirtirken, araştırma Türkiye’de akıllı ev teknolojilerinin “yenilik” algısından çok somut fayda ve maliyet avantajı üzerinden değerlendirildiğini ortaya koydu.