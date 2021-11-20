Arçelik, Amerika’da da satın alma peşinde

Handan Sema CEYLAN

Dünyanın 9 ülkesindeki 28 tesisinde üretim yapan Arçelik, global oyunu 3 merkezden yönetecek. Arçelik, tüm dünya operasyonlarına yetişebilmek için İstanbul’dan Ortadoğu, Afrika ve yakın coğrafyaları, Amsterdam’dan Avrupa ve ABD’yi, Bangkok’tan Asya Pasifik’i büyütecek. Sektöründe tüm dünya pazarının yüzde 4,8’ine hakim olan Arçelik, bu oranı yüzde 7’ye, ilk 8’deki yerini de ilk 3’e taşımayı hedefl iyor. Glasgow’daki COP26 toplantısından ayağının tozuyla gelen Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, bir basın buluşması düzenledi. Bulgurlu, sürdürülebilirlik hedefl erini anlatarak, 5 yıllık büyüme hedefl erini paylaştı.

Pandemi sürecinde yaptıkları satın almalarla büyüdüklerini kaydeden Bulgurlu, “Japonya merkezli Hitachi Global Life Solutions ile ortak girişim şirketi Arçelik Hitachi Home Appliances’ı kurduk. ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un Manisa’daki soğutucu ve çamaşır makinesi üretim tesislerini satın aldık. Bu yıl 180 milyon Euro’su Türkiye’de olmak üzere toplamda 220 milyon Euro yatırım gerçekleştirdik, bunun yanında 370 milyon Euro'luk şirket satınalması yaptık. Son 5 yılda ise 830 milyon Euro’su Türkiye olmak üzere toplamda 1,2 milyar Euro seviyesinde yatırımın yanında 435 milyon Euro tutarında şirket satın alması gerçekleştirdik” diye konuştu.

İstanbul-Bangkok Amsterdam hattı

Türkiye’de lider, dünyada 8’inci sıradaki oyuncu olduklarının altını çizen Bulgurlu, “Arçelik muazzam bir coğrafyada iş yapıyor. Yeni normalin kurallarına uygun daha esnek, çevik ve mobil, verimli bir yönetim anlayışına geçiş yapmak istedik. 9 ülkede 28 üretim tesisimiz var. 12 markamızı 48 ülkede satıyoruz” dedi. Bulgurlu şöyle devam etti:

“Arçelik-Hitachi sonrası iş hacmimizin üç temel bölgeye bölündüğünü görüyoruz. Avrupa/ Türkiye, Afrika ve Ortadoğu/ Asya Pasifik’e bölünmüş bir dünyamız var. Liderlik takımı olarak Arçelik’in küresel dönüşüm hikayesine yerinde müdahale etmek için mekandan ve zamandan bağımsız bir çalışma modeline liderler olarak geçiş yapıyoruz. Asya Pasifik’i Bangkok’tan, Afrika–Mea, Türkiye’yi İstanbul’dan ve Avrupa-Amerika’yı Amsterdam’dan yöneteceğiz. Liderlik takımı olarak zamanımızı 3’e bölerek çalışacağız.”

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, küresel büyüme yolculuklarını 43 bin çalışanları, 12 markaları, 48 ülkede satış ve pazarlama ofisleri ile sürdürdüklerini dile getirdi. Bulgurlu, büyüme planlarının altını çizerek, “Genç nüfus, alım gücü ve gelişen ekonomilere sahip olması bakımından Asya-Pasifik bölgesinde hem Hitachi ortaklığı hem de Beko markasıyla büyüme yatırımları yapıyoruz” dedi. Bulgurlu, şöyle devam etti: “Coğrafi olarak Türkiye’de 2021 yılında yaptığımız Whirlpool / Manisa fabrika satın alımının dışında da yatırım fırsatlarını değerlendirirken, ihracat açısından Avrupa’ya yakın olması nedeniyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki yatırım, satın alma ve ortaklık fırsatlarıyla ilgileniyoruz. Kuzey Amerika sağlam ekonomisi ve büyük nüfusuyla iştirakimizin de olduğu bir pazar. Latin Amerika da nüfus potansiyeli ve rekabet fırsatları barındırıyor. Kuzey ve Güney Amerika’da da bu sebeple yatırım, satın alma ve ortaklık seçeneklerini değerlendiriyoruz. Sub-Sahara bölgesinde Defy markasıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz, bölgedeki diğer ülkelerde oluşabilecek fırsatları da göz önünde bulunduruyoruz.

Üçüncü çeyrek verilerini de açıkladıklarını anımsatan Bulgurlu, “Bu dönemde ciromuzu TL bazında 2020’ye göre yüzde 66 artırdık. Ciromuz 45,6 milyar TL olarak gerçekleşti. 2020’de ise yıllık ciromuz bir önceki seneye göre TL bazında yüzde 28 artarak 40,8 milyar TL’ye ulaşmıştı” dedi.

İngiltere'de Beko ile pazar lideri

Toplam ciroları içinde Türkiye’nin payının yüzde 27 olduğunu kaydeden Bulgurlu, “3. çeyrekte ciromuzun yüzde 30’u Batı Avrupa, yüzde 13’ü Doğu Avrupa pazarından geldi. Yılın ilk 9 ayında İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya’da Beko’nun pazar payı arttı. Beko ile toplam beyaz eşya pazarında 1 numara olduğumuz İngiltere’de liderlik pozisyonumuzu güçlendirdik. Tüm satışlarımızın yüzde 10’u İngiltere’ye. Arçelik-Hitachi ortaklığının yarattığı sinerji ile APAC bölgesinde operasyonlarımızı genişlettik. 3’üncü çeyrek itibariyle ciromuzun yüzde 19’u APAC bölgesinden geldi. Yılı konsolide ciromuzda yaklaşık yüzde 55 civarında bir artışla tamamlamayı öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

Bulgurlu, 2020 yılında e-ticaret gelirlerini önceki yıla göre 5 katın üzerinde büyüttüklerini kaydederek, “Biz dijitalleşme konusuna çok önem veriyoruz. Bu sayede ‘Çok Kanallı Ticari ve Dijital Dönüşüm’ kategorisinde World Retail Awards’ta dünyanın en iyisi seçildik” dedi.

SANAYİ DEVRİMİNİ KAÇIRMIŞTIK, YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ YAKALIYORUZ

Bizim için sürdürülebilirlik bir iş stratejisi. Bunu benimsemeyen şirketler rekabette elenecekler. Bu nedenle şirketlerin devletlerden daha hızlı bir şekilde yeşil dönüşüme ayak uydurduklarını görüyorum.

S&P Global Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, geçtiğimiz yıla göre 7 puan artış kaydederek 86 puan ile Dayanıklı Ev Aletleri sektöründe değerlendirilen 20 şirket arasından en yüksek skoru alan şirket olduk.

2019-2020’de karbon nötr şirket olduk. Bunun iki yolu var. Biri karbon kredisi satın almanız, diğeri kredinizi kendiniz yaratmanız. Biz kredimizi kendimiz yaratıyoruz. Örneğin markadan bağımsız 1.5 milyon adet beyaz eşyayı Eskişehir’de dönüştürüyoruz.

EBRD’den 150 milyon euro tutarında, 8 yıllık bir yeşil kredi anlaşması imzaladık. Kredinin ilk 83 milyon Euro’luk dilimi, ‘yeşil kredi’ statüsünde olacak. Bu krediyle Eskişehir, Çayırova, Bolu, Ankara ve Merkez Ar-Ge’ye ait yeşil yatırımlarını fonlayacağız. Kalan 67 milyon Euro’yu Eskişehir Buzdolabı Fabrikası ve Bolu Pişirici Cihaz İşletmesi’ndeki Ar-Ge harcamaları için kullanacağız.

Önümüzdeki yıl fabrikalarımızın çatılarına güneş enerjisi kuracağız. Toplam 10 megavatlık bir kurulum olacak.

Arçelik, geçen Mayıs ayında uluslararası piyasalarda 350 milyon Euro tutarında, 5 yıl vadeli yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi. Türkiye’den uluslararası piyasalara yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi oldu. Yatırımcılardan planlanandan 4,5 kattan daha fazla talep aldı.

MÜŞTERİLER PARALARIYLA OY VERECEKLER

Küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak üzere; 2030’a kadar doğrudan karbon ayak izini ifade eden Kapsam 1 ve dolaylı karbon ayak izini ifade eden Kapsam 2 emisyonlarını 2018’deki seviyeye göre yüzde 30, tüketicilerinin satın aldığı ürünlerden kaynaklı Kapsam 3 emisyonlarını ise yüzde 15 azaltma hedefl erimiz onaylandı.

Çok iddialıyız, 2030’a kadar müşterilerimizin evinde kullandığı enerjiyi yüzde 50,4 düşüreceğiz. Bir evin enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ı bizim ürettiğimiz ürünler.

Yeşil dönüşümü sanayi devrimine benzetiyorum. Biz sanayi devrimini kaçırdık. Ama Türk fi rmaları yeşil dönüşüm devrimine hazır.

Gençler iklim sıkıntıları nedeniyle haklı olarak çok kızgın. Ayrıca müşterilerin yüzde 20’si enerji tasarrufu için yüzde 20 daha fazla para vermeye razı. Önümüzdeki dönemde müşteriler paralarıyla oy verecekler, rekabeti de bu belirleyecek.

2030'a kadar; 15 MW gücünde yenilenebilir enerji sistemleri kurmayı, geri dönüştürülmüş plastik içeriğini yüzde 40’a, biyo bazlı malzeme içeriğini yüzde 5’e yükseltmeyi, küresel üretim tesislerimize yüzde 100 yeşil elektrik sağlamayı, temiz enerjiye 50 milyon dolar daha yatırım yapmayı, Güney Afrika, Rusya, Türkiye, Romanya, Çin, Tayland ve Pakistan operasyonlarında 2030’da 2015'e göre üretimde ürün başına enerji tüketimini yüzde 45 azaltmayı hedefliyoruz.

Terra Carta mührünü Prens Charles'dan aldı

COP26’da Galler Prensi Charles tarafından Terra Carta Mührü ile ödüllendirildiklerini anımsatan Hakan Bulgurlu, “Mühür, doğayı, insanları ve gezegeni küresel değer yaratmanın merkezine koyan bir yaklaşımla 2030 için bir kurtarma planı sunuyor. Arçelik, sektöründen ve Türkiye’den bu mührü almaya hak kazanan ilk ve tek global şirket. Bu mührü alan 45 şirketten biri olmamız çok anlamlı"dedi.