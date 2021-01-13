Arçelik, çevresel ve sosyal etki yaratmada dünyanın en iyileri arasında

Sürdürülebilir iş ve liderlik dergisi Real Leaders’ın çevreye ve topluma en fazla katkı yapan şirketlere yer verdiği Top 150 Impact Companies listesinde Arçelik, 13’üncü sırada yer aldı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir iş ve liderlik dergisi Real Leaders, gezegenin ve toplumun sorunlarına çözümler geliştirilmesine yardımcı olmak için iş dünyasına ve liderlerine ilham vermeyi amaçlıyor. Etki odaklı ilk 150 şirket belirlenirken, toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm olarak ürün ve hizmetler geliştiren şirketler arasında değerlendirme yapılıyor.

Arçelik ile ilgili değerlendirmede karbon emisyon azaltımları, üretimde su ve enerji tasarrufları, atık azaltımı, enerji verimli çevre dostu teknolojilerinin yanı sıra çocuk obezitesi, gıda israfı ve açlık ile mücadele için sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri dikkate alındı.

BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde üst üste 7 kez yer aldı

Verilen bilgiye göre Arçelik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde iki sene üst üste "Dayanıklı Ev Aletleri Endüstri Lideri" seçilirken, Endeks’e 4 sene üst üste girme başarısı gösterdi.

Ayrıca Arçelik’in sürdürülebilirlik çalışmaları ile dünyanın en prestijli çevre koruma girişimlerinden olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından 2020’de İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında "A-" derecesi ile ödüllendirildi.

Öte yandan Arçelik, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında en iyi performans gösteren şirketlerin yer aldığı BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde de üst üste 7 kez yer almayı başardı.

"Dijital hanelerin çözüm ortağı olmayı hedefiyle ilerliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Geleceği iyileştiren teknolojiler geliştirerek sektör liderliğimizi pekiştirirken sürdürülebilirliği bir yaşam tarzı haline getirebilmek için dijital hanelerin çözüm ortağı olmayı hedefiyle ilerliyoruz. Geleceğe, gezegenimize, insanların ihtiyaçlarına ve işimize odaklanarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu 2030 sürdürülebilirlik hedeflerimizi belirledik. Sürdürülebilirlik alanında önemli bir yayın olan Real Leaders’ın ‘Top 150 Impact Companies of 2021’ listesinde dünyanın önde gelen şirketleri arasında, 13’üncü sırada yer alarak, sürdürülebilirlik alanındaki liderliğimizin bir kez daha tescillenmesi; daha da iddialı hedefler koymamız yönünde bizleri cesaretlendiriyor.” dedi.