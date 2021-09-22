Arçelik CFO Genel Müdür Yardımcısı Şen'e UN Global Compact CFO Görev Gücü üyeliği

Sürdürülebilirliği iş modeli olarak benimseyen Arçelik, küresel iklim liderleri arasında yer alarak iklim krizinin çözümüne katkı sağlamayı hedefliyor.

2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen Arçelik, geçtiğimiz aylarda şirketleri sürdürülebilir, çevresel ve sosyal açıdan sorumlu uygulamalar geliştirmeye teşvik eden UN Global Compact-BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacıları arasına katılmıştı.

Son olarak Arçelik’in Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, bu inisiyatifin CFO Görev Gücü’ne (CFO Taskforce) üye olarak atandı.

Çok uluslu şirketlerin finans liderlerini bir araya getiren UN Global Compact CFO Görev Gücü, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için gerekli finansmanın sağlanması yolunda inovatif stratejiler geliştirmek için çalışıyor.

Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, yeni göreviyle ilgili şunları söyledi: “Arçelik’te finansman kararlarımızı sürdürülebilirliği önceliklendiren bir bakış açısıyla ele alıyoruz. CFO’lar olarak finansmanın sürdürülebilirlik odağında inşa edilmesinde ve iş stratejisine derinlemesine uyarlanmasında önemli sorumluluklar üstleniyoruz. Finansal çerçevelerden yatırım kararlarına kadar, uzun vadeli olumlu değişimi teşvik etmede önemli bir rol üstleniyoruz. Tüm dünyaya etki edecek kurumsal finansman stratejilerinin geliştirilmesi için dünyanın pek çok ülkesinden meslektaşımla bir araya gelmenin, fikir paylaşmanın, değişime ilham vermenin ve iş birliği içinde daha büyük bir gelecek için değer oluşturmanın büyük bir fark yaratacağına inanıyorum.”

Tahvillere öngörülenden 4,5 kat fazla talep geldi

Arçelik’in mayıs ayında Türkiye’den uluslararası pazarlara ilk kurumsal yeşil tahvil ihracını gerçekleştirerek bu alanda öncü olduğunu hatırlatan Şen, 350 milyon euro tutarındaki tahvil ihracından elde edilen finansmanın, hazırlanan Yeşil Finansman Çerçevesi kapsamında enerji verimli ürünler, döngüsel ekonomi çözümleri, üretimde enerji verimliliği, kirliliği önleyici ve kontrol altına alan çözümler, sürdürülebilir su ve atık su yönetimi, yenilenebilir enerji ve yeşil binaları kapsayan projelerinde kullanılacağını ifade etti.

Sürdürülebilirlik alanındaki başarıları küresel endeksler ve kuruluşlar tarafından tescillen Arçelik, global ölçekte sektörünün en büyük hacme sahip yeşil tahvil ihracını gerçekleştirmiş oldu. Arçelik’in tahvillerine öngörülenden 4,5 kat fazla talep geldi.