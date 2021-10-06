Arçelik, ‘Çok Kanallı Ticari ve Dijital Dönüşüm’de dünyanın en iyisi

Çok kanallı ticari dönüşüm çalışmalarıyla küresel ölçekte başarılarına yenilerini ekleyen Arçelik, alanında en prestijli ödüllerden olan World Retail Awards’ta (Dünya Perakendecilik Ödülleri) ‘Çok Kanallı Ticari ve Dijital Dönüşüm’ kategorisinde dünyanın en iyisi seçildi.

Ödüllerde, Arçelik’in ticari dönüşüm yolculuğu; “CEO’dan çalışanlara, merkezden satış noktalarına kadar dönüşümün sahiplenilmesi”, “tüm tüketici temas noktalarında kısa sürede dijitalleşme”, “süreçlerin optimize edilişindeki hız ve iş birliği”, “ticari dönüşümün iş sonuçlarına rakamsal yansıması”, “e-ticarette çarpıcı büyüme”, “şirketin büyüklüğüne rağmen köklü bir değişimin başarılabilmesi”, “pandemi dönemi kısıtlarına hızlı ve etkili adaptasyon” gibi özellikleriyle öne çıktı.

World Retail Awards’ta, Sosyal Farkındalık, En Başarılı Perakende İnovasyonu, En Başarılı Eve Teslim Deneyimi, Perakendede Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, Sürdürülebilir Gelecek ve En Başarılı Müşteri Deneyimi olmak üzere farklı kategorilerde ödüller verildi.

Arçelik’in yanı sıra El Corte Ingles, Alibaba, Walgreens, Carrefour, IKEA, Walmart ve SM Supermalls gibi dünya devi şirketler ödüle layık görüldü.

“Satışları 2,2 kat artırdık””

Dijital müşterinin ortaya çıkması ve satın alma alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte 2016 yılında topyekün bir dönüşüm başlattıklarını söyleyen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, dönüşüm yolculuğunda 5 yılı aşkın sürede dijital kanallar ve deneyim mağazaları aracılığıyla genç nesle erişimde de önemli mesafeler kat ettiklerine dikkat çekti.

“E-ticaret siparişlerimizi yetkili satıcılarımıza yönlendirerek küresel anlamda rekor kabul edilebilecek hız ve hizmet ile müşterilerimize ulaşıyoruz” diyen Dinçer, şöyle konuştu: “Bulut tabanlı yazılımlarımız, dijital tedarik zinciri yapımız rekabet avantajı sağladı. Dönüşüm sonucunda çok kanallı çevik bir perakende şirketi olmayı başardık. Arçelik’in çok kanallı ticari dönüşümünün başarısı satışlara da yansıdı. 5 yılda Türkiye satışlarını 2,2 kat artırdık. Değişen müşteri ihtiyaçları ve mükemmel deneyime odaklanarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda 2020 yılında e-ticaret gelirlerimizi bir önceki yıla göre 5 katın üzerinde büyüttük. Müşterilerimizin yüzde 83’ü dijital mecralara mobil cihazlarından ulaştı. Bu büyümede doğru strateji ve büyük dönüşümün rolü yadsınamaz.”