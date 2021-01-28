Arçelik, 'Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Şirket Endeksi'nde

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik çalışmalarına devam eden Arçelik, uluslararası alanda önemli bir başarıya daha imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Arçelik, Corporate Knights'ın 2005'ten beri yayınladığı "Global 100 Most Sustainable Corporations in the World" listesinde 34'üncü sırada yer aldı.

Sürdürülebilir üretim ve iş modellerini odağına alan, Corporate Knights'ın 2021 listesi hazırlanırken değerlendirilen her şirket, çevresel, sosyal ve yönetişime ilişkin (Enviromental, Social, Governance-ESG) kapsamda 25 farklı performans kriteri ile değerlendiriliyor.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi gibi global bir endeksleme modeli ile oluşturulan listede kurumlar, çevre yönetimi, kaynak yönetimi, çalışan yönetimi ve finansa kadar farklı alt başlıklarda derecelendiriliyor.

Sürdürülebilirlik kapsamında önemli çalışmalar yürüten Arçelik, kendi karbon kredisi ile 2019 ve 2020 yıllarında küresel üretimde karbon nötr olmayı başardı. Böylece Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde ikinci kez "Dayanıklı Ev Ürünleri" kategorisinde "Sektör Lideri" seçilen Arçelik'in 2030 sera gazı emisyon azaltım hedefleri, Paris Anlaşması'nın "2°C'nin çok altında" hedefi doğrultusunda Science Based Targets Initiative (SBTi) tarafından onaylandı.