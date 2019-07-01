Arçelik, enerji verimliliğini artırdı

01 Temmuz 2019

Kompresör teknolojisinde yarattığı avantajlarla ürünlerinin kompresör garanti süresini 10 yıla çıkaran Arçelik, bu garantiyi verirken rakiplerinden farklı olarak hizmetlerinin içine; eski kompresörün demontajı, yeni kompresörün montajı ve gaz değişim bedelini de dahil etti.

Türkiye’de ilk olarak bulut tabanlı WiFi kontrol sistemli klima cihazlarına yatırım yapan Arçelik, cep telefonlarından kontrol edilebilen bu uygulamaları, Homewhiz adını verdiği Arçelik yazılımları üzerinden kontrol ediliyor.

Arçelik’in geliştirdiği bu uygulamalar, rakiplerinden farklı olarak sadece IOS ve Android değil Windows tabanlı mobil cihazlar üzerinde de çalışıyor. Türkiye’deki klima üretim tesislerinin yeni dönem projeleri arasında ise salon tipi klima, kaset tipi klima ve değişken debili split klimaların bulunduğunu belirten Arçelik yetkilileri, halihazırda kısmen yerli olarak ürettikleri VRS klima cihazlarının katma değeri daha yüksek olan modüllerini de Türkiye’de üretmeye başladıklarının altını çizdi. Bunun yanında firmanın iç hava kalitesi üzerinde çalışmaları devam ediyor.

Tesisin yıllık üretim kapasitesi 1 milyon adet

1990’lı yılların başından beri iklimlendirme konusunda faaliyet gösteren Arçelik, Türkiye’deki ilk ev tipi klima üretim tesisi olan fabrikasını 2000 yılında kurdu. Tesisinde kendi Ar-Ge ekibi ile klimalarını tasarlayan firma; Arçelik, Beko, Altus ve Grundig’in de aralarında olduğu markaları, 50’den fazla ülkeye ihraç ediyor.

Tesisin yıllık üretim kapasitesi ise 1 milyon adet. Yıllık üretim kapasitesinin yüzde 50’ye yakın kısmını Türkmenistan’dan Arjantin’e kadar birçok bölgeye ihraç eden Arçelik, ana ürün grubu ev tipi klimalarının yanı sıra fan-coil cihazları, multi inverter klima sistemlerini de yine ihracat grupları arasında bulunduruyor. Özellikle Balkan ülkelerinden mühendislik sistem çözüm paketleri yaygın olarak tercih ediliyor.

Arçelik, Ar-Ge’ye kayda değer bütçe ayırıyor

Ürünlerinde ek katma değer yaratmanın Arçelik için her zaman en önemli hedef olduğunu belirten firma yetkilileri, yaratılan katma değerin sadece ürün veya hizmet değil bazen de üretim veya sürecin kendisi olduğunu vurguladı.

Arçelik’in Ar-Ge için dünya standartları üzerinde bütçe ayırdığına dikkat çeken yetkililer, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanan ‘En çok uluslararası patent başvurusu yapan şirketler’ listesinde ilk 100’de yer alan tek Türk şirketi olduklarının bilgisini verdi.

Firma, en son Ar-Ge çalışmaları sonucunda Arçelik Server’lara bağlı çalışacak bulut tabanlı WiFi klimalarını ürün ailesine ekledi.

Bu klimaların enerji tüketimlerinden kullanım alışkanlıklarına kadar her türlü konu takip ebilebiliyor. Firma, ek olarak bu ay akıllı kumanda uygulamasını pazara sunmayı planlıyor.