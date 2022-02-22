Arçelik, ‘İklim Dostu Hareket’ ile 10 iklim dostu mağaza açacak

Arçelik, ‘Gezegenimiz için ne yapabiliriz?’ sorusuna yanıt aramak üzere ‘İYİ-GE- İyilik Geliştirme’ adındaki ortak akıl platformunu hayata geçirdi.

Arçelik markası İYİ-GE Kurulu ile tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde İklim Dostu Hareket projesini başlattı. Bu kapsamda ilk iklim dostu mağazasını da İzmir’de açan marka, yıl sonunda 10 iklim dostu mağaza açmayı hedefliyor.

Projenin detayları Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer’in katıldığı çevirim içi toplantıda anlatıldı. Verilen bilgiye göre, Arçelik’in İzmir İstinye Park AVM’de açtığı ilk iklim dostu mağazası, inşaat aşamasından itibaren enerji, su tasarrufu, atık azaltımı ve geri kazanım konuları dikkate alınarak tasarlandı. Arçelik iklim dostu mağazası, Türkiye’nin ilk platin seviyesinde LEED (Yeşil Bina) sertifikasına sahip mağaza olma özelliğine sahip.

Arçelik iklim dostu mağazanın cephe tasarımında kullanılan metal paneller, hurda çamaşır ve kurutma makinalarımızın yan panellerinden, mağaza çalışanlarının kıyafetleri sürdürülebilir kumaşlardan üretildi.

Mağazanın bulunduğu AVM’nin otopark alanında da tüm ziyaretçiler için elektrikli araç şarj istasyonları, elektrikli scooter ve bisiklet şarj / park istasyonları kuruldu.

Kısa dönemli iki önemli hedefi bulunuyor

Toplantıda verilen bilgiye göre, Arçelik İYİ-GE Kurulu’nun kısa dönemli iki önemli hedefi bulunuyor. İlki, Arçelik’in bayileri, çalışanları ve müşterileriyle birlikte tüm paydaşlarını ve toplumu dahil edeceği, doğanın ve gezegenin korunmasına, sürdürülebilir tüketime yönelik bir proje geliştirmek olarak açıklanırken, İYİ-GE “İklim Dostu Hareket” ile bu hedefi gerçekleştirmek üzere ilk adımı attı.

İkincisi ise, “Ne yapılabilir?” sorusuna yanıt ararken sorumlu üretim ayağında İYİ-GE’nin katkısını ortaya koymak olarak öne çıktı. Kurul bu kapsamda Arçelik Ar-Ge’sine çeşitli proje önerilerinde de bulunuyor.

Arçelik'in sürdürülebilirliğe olan inancının, doğaya ve topluma fayda sağlama gayretinin bir yansıması olan İYİ-GE, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin, bilim ve fikir insanlarının, aktivist ve sanatçıların, daha iyi bir dünya yaratmayı sağlayacak fikir ve projeler üretmek üzere bir araya geldiği bir platform olarak konumlanıyor.

“İklim dostu mağaza konseptimizi yaygınlaştıracağız”

Toplantıda konuşan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik'in her zaman müşterisi ile yakın bağ kuran bir marka olduğunu söyledi.

Sorumluluklarını daha da artırdıklarını belirten Dinçer, “İYİ-GE platformumuz öncülüğünde başlattığımız İklim Dostu Hareket ile gezegenimizin geleceğini tehdit eden sorunlara tüketicilerimizle birlikte yanıt aramayı hedefliyoruz. İYİ-GE kurulunun öncülüğünde bireylerin/ailelerin evlerinde yaşayacağı bir dönüşüme ilham vermeyi amaçlıyoruz. İYİ-GE kurulumuzun öncülüğünde hanelerde başlayan İklim Dostu Hareketi büyüterek ülke genelinde bir seferberliğe dönüştürmek en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. İlk iklim dostu mağazamızı İzmir’de açtık, bu konsepti yaygınlaştıracağız."

Dinçer, iklim dostu mağaza konsepti ile perakende sektörüne örnek olacak çok önemli bir dönüşümü başlattıklarına işaret etti.

Söz konusu mağazanın, aydınlatma otomasyonuyla standart aydınlatma sistemine sahip mağazalara kıyasla yüzde 30 enerji verimli olduğunun altını çizen Dinçer, "Karbon ayak izini nötrleyen mağazamızda kullanılan tekstil sürdürülebilir kumaşlardan üretildi. Sürdürülebilir teknolojileri ve çevre dostu yaşamı destekleyen atölyeleri tüketicilerimizle buluşturduğumuz iklim dostu mağaza konseptini tüm Türkiye’ye genişletmeyi, yıl sonuna kadar 10 iklim dostu mağaza açmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.

“İklim Dostu Hareket tüketiciye yol gösterecek”

Arçelik Global İletişim Direktörü Zeynep Özbil de iklim dostu mağazanın kalbinde bir de iklim dostu ev modelinin yer alacağını aktardı. Üretim süreçlerinden ürüne, bayi teşkilatından satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada gezegen için neler yapabileceklerine kafa yorup tüketiciyi de bunun bir parçası haline getirmek istediklerini dile getiren Özbil, şunları söyledi: "118 kişiyle derinlemesine görüşmeler yaparak gerçekleştirdiğimiz İklim Algısı Araştırması'na göre, katılımcılar sürdürülebilirlik, karbon ayak izi gibi kavramlar konusunda bir kafa karışıklığı yaşıyor ancak hepsi iklim değişikliği konusunda duyarlılık gösteriyor. İYİ-GE Kurulu ile başlattığımız İklim Dostu Hareket tüketiciye neler yapabileceği konusunda yol gösterecek. Arçelik, İYİ-GE kurulu ile bilim insanlarını, gençleri, sanatçıları ve STK’lar nezdinde onların temsil ettiği toplumu karar süreçlerine dahil ediyor. Çok sesliliği kucaklayan İYİ-GE Kurulu'nun Arçelik markamızın fayda odaklı yolculuğuna çok değerli katkıları olacağına inanıyoruz."