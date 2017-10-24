Arçelik, iklim ve su programlarında A liste’de

24 Ekim 2017

Arçelik A.Ş., Karbon Saydamlık Projesi'nin (Carbon Disclosure Project-CDP) iklim ve su programlarında en yüksek performansa sahip şirketlerin yer aldığı Global A listesine girmeye hak kazandı. Böylece her iki listeye de giren 25 şirket arasında yer aldı.



Arçelik A.Ş., iklim değişikliği yönetiminin yanı sıra su yönetiminde de çalışmalarını bu yıl ilk kez raporlayarak, CDP Su Global A listesi'ne girmeye hak kazandı.



CDP, şirketlerin iklim performansını değerlendirirken, iklim değişikliği, çevresel risk yönetimi ve karbon salımını azaltma çabalarını dikkate alıyor. Su alanındaki sıralamayı yaparken şirketlerin su yönetimi ve su verimliliği uygulamalarını değerlendiriyor.



Şirketin CDP'nin iklim ve su alanlarında Global A listesine girme başarısını değerlendiren Arçelik A.Ş. CEO'su Hakan Bulgurlu, "Küresel ısınmaya karşı mücadelede şirketlerin büyük sorumluluğu var. Arçelik olarak bu sorumluluk bilinciyle, bütünsel bir strateji izliyoruz. Su ve enerji verimliliğinde öncü ürünlerimizle; üretimde enerji, su kullanımı ve atık yönetimindeki projelerimizle döngüsel ekonomi çözümlerine odaklanarak daha fazla değer yaratmayı amaçlıyoruz. Üretimde karbon ayak izimizi 2025'e kadar sıfırlamayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın en prestijli uluslararası platformlarda takdir görmesinden gurur duyuyoruz" dedi.

Arçelik A.Ş.'nin Çevresel Risklerle Mücadeledeki başarıları



Türkiye'deki faaliyetlerinde karbon salımını 2010 yılından bu yana yüzde 56 oranında azalttı.



Türkiye'deki faaliyetlerinde enerji tüketimini 2010 yılına göre ürün başına yüzde 34 düşürdü.

Son 5 yılda enerji verimliliği projeleri ile toplam 620 bin GJ enerji tasarrufu sağladı. Bu rakam 60 bin konutun 1 yıllık toplam elektrik tüketimine karşılık geliyor.



Ürün başına su çekiminde 2012 yılına göre yüzde 31 tasarruf sağlandı. Su verimliliği çalışmalarıyla son 5 yılda 1 milyon m3 su tasarrufu sağladı, 1 milyon 200 bin hanenin günlük su tüketimine eşdeğer suyu tasarruf etti.



Türkiye'deki fabrikalarında yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilen elektrik payını yüzde 88'e çıkarttı, 2020'de kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı planlıyor.



Türkiye'de kendi AEEE geri dönüşüm tesisine sahip tek sanayi şirketi. Eskişehir ve Bolu'da AEEE geri dönüşüm tesisleri bulunuyor.