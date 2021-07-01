Arçelik ile Hitachi GLS’den ortak şirket: Arçelik Hitachi Home Appliances

Arçelik ve Hitachi GLS arasındaki ortaklık anlaması sonucunda kurulan Arçelik Hitachi Home Appliances adlı şirket kurulumunu tamamladı.

Arçelik’ten yapılan açıklamaya göre, Arçelik Hitachi Home Appliances adıyla faaliyetlerini sürdürecek olan yeni şirket, Hitachi GLS’nin yurt dışında faaliyet gösteren ikisi üretim, dokuzu satış şirketi olmak üzere toplam 11 grup şirketinin devredilmesiyle kuruldu.

Yeni şirketin operasyonları Bangkok-Tayland’tan yönetilecek. Arçelik Hitachi Home Appliances, Japonya haricindeki ülkelerde Hitachi marka buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürgesi gibi ev aletleri için üretim, satış ve satış sonrası hizmetleri sunacak. Arçelik’in yüzde 60’ına sahip olduğu yeni şirket, pazarda rekabetçi ve yenilikçi bir varlık göstermek için Arçelik ve Hitachi GLS’ın tedarik zinciri ve teknolojik imkanları gibi güçlü yanlarından faydalanacak.

Arçelik bünyesinde uzun yıllardır görev yapan ve daha önce Beko Asya Pasifik Bölge Sorumlusu ve Tayland Genel Müdürlüğü görevini yürüten Zafer Üstüner, ortak girişimin genel müdürlüğünü üstlenecek. Şirket, Arçelik ve Hitachi GLS’nin satış ağlarını ve tedarik zinciri alanındaki yetkinliklerini birleştirerek Hitachi markalı ürünleri Avrupa, Kuzey Afrika ve diğer bölgelerde tüketicilerle buluşturacak. Yeni şirketin, bağlantılı ev teknolojileri, enerji verimliliği ve sürdürülebilir teknolojiler konusunda da faaliyet gösterdiği bölgelerde rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

Arçelik Hitachi Home Appliances ilgili bilgi veren Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, global büyüme stratejilerinde önemli bir dönüm noktası olan bu ortak girişimin kurulması için Hitachi GLS ekibiyle birlikte aylardır özenle ve dayanışma içinde çalıştıklarını belirtti.

Bu yeni girişim iki şirkete de Asya-Pasifik pazarındaki varlığını güçlendirmede önemli ve stratejik fırsatlar sunduklarını aktaran Ebiçlioğlu, Arçelik Hitachi Home Appliances'ın küresel ve yerel pazar ihtiyaçlarını karşılamak için her iki şirketin güçlü pazar konumundan, küresel uzmanlığından ve Hitachi’nin marka mirasından faydalanacağını dile getirdi.

Ebiçlioğlu, Koç Topluluğu'nun küreselleşme yolculuğunda, dünya genelindeki 12 markası, 9 ülkedeki 26 üretim tesisiyle önemli bir yere sahip olan Arçelik'in global büyüme stratejisine ivme kazandıran adımlarına bir yenisini daha eklediğini kaydetti.

“Küresel büyüme hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir adım”

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu da ev teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olma vizyonu ve küresel büyüme hedeflerimiz doğrultusunda çok önemli bir adım attıklarını belirtti. Ürün portföyü ve operasyonel tarafta sağlayacakları sinerjilerle yeni coğrafyalarda büyümelerini devam ettireceklerini aktaran Bulgurlu, "İnovasyon ve Ar-Ge alanındaki güçlerimizi birleştirerek, mevcut ve yeni pazarlarda geniş bir ürün portföyü ve tamamlayıcı teknolojiler ile çok daha büyük bir tüketici kitlesine ulaşma fırsatını yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Hitachi Ltd. Başkanı ve Operasyon Müdürü Keiji Kojima ise şu ifadeleri kullandı: "Hitachi Group, toplumsal meselelerin çözülmesi için çalışan Sosyal İnovasyon Birimi ile insanların yaşam kalitesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Hedefimiz ‘güvenlik ve emniyet’, ‘çevre’ ve ‘dayanıklılık’ değerlerini yücelten alanlara yoğunlaşarak sürdürülebilir bir toplum oluşturmak. Ev aletleri sektörü, markamızla insanlar arasındaki ilk temas noktası olduğundan, özellikle dijital teknolojiyi kullanan bağlantılı ev aletlerine olan talebin arttığı şu günlerde Hitachi Group için stratejik açıdan çok önemli. Arçelik ile iş birliğimiz sayesinde, Hitachi marka ev aletleriyle daha fazla bölgeye güvenli ve sağlıklı bir yaşam sunacak, tüm dünyada insanların yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayacağız."