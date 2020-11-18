Arçelik ile Turkcell arasında TV+ iş birliği

Arçelik, yaptığı açıklama ile TV+ alanında Turkcell ile yeni bir iş birliği yaptığını duyurdu. Açıklamaya göre, pazara yeni sunulan 43 ile 65 inç UHD Smart televizyonlardan satın alanlar, smart kumanda yanında TV+ Premium üyeliğini de 3 ay boyunca deneyimleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "İhtiyaçlarımızın farklılaştığı, tüketim alışkanlıklarımızın değiştiği pandemi döneminde evlerimizde uzun vakitler geçirdik. Bu dönemin en temel trendlerinden biri kültür-sanat-eğlence içeriklerinin de evden takip edilmesi oldu. Tüm gelişmeleri takip edebileceğimiz, ailecek vakit geçirmek için programlar, filmler, spor müsabakaları izleyebileceğimiz en geniş platform olarak da televizyonlar öne çıktı. Hal böyle olunca TV+’ı televizyonlarımıza ekleyerek izlenebilecek seçeneklerin artırılması adına Turkcell ile bir iş birliği yaptık. Çerkezköy işletmemizdeki Arçelik mühendislerinin çalışmalarıyla TV+’ı büyük ekran televizyonlarımıza taşımayı başardık. Ülkemizde ilhamını yenilikçilikten alan, yerli ve milli üretim ve hizmet sağlayan, iki büyük markanın bu iş birliğinden dolayı büyük heyecan ve memnuniyet duyuyoruz." dedi.

"Büyük ekran stratejimizle daha geniş kitlelere ulaşacağız"

Turkcell'in Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ ise, bu iş birliğiyle ilk kez yerli bir televizyon platformunun yerli bir televizyon üreticisinin kumandasında yer aldığını söyledi.

TV+'ın teknik özellikleri ve içeriği ile Türkiye’nin en popüler TV platformlarından biri olduğuna dikkat çeken Tansuğ, "TV+'ta kullanıcılarımız günlük ortalama 70 dakika televizyon izliyor. Televizyon severler TV+'ın zengin içeriğine her zaman her yerden kolayca ulaşmak istiyor. Büyük ekran stratejimiz doğrultusunda TV+'ı Türkiye'nin önde gelen markalarından Arçelik’le daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde izleyicilerimizin değişen alışkanlık ve taleplerini göz önünde bulundurarak onlara en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.