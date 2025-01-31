Arçelik KAP'a bildirdi: İtalya yatırım 300 milyon Euro olarak güncellendi

Arçelik, İtalya operasyonlarında yatırım tahminini yaklaşık 300 milyon Euro olarak yukarı yönlü güncelledi.

Şirket yaptığı açıklamada, İtalya’yı endüstriyel tasarım alanında ve pişirici cihazlar kategorisinde stratejik bir merkez olarak konumlandırma hedefinin devam ettiğini vurguladı.

Arçelik’ten yapılan açıklamada, yatırım tutarının ilerleyen süreçlerde yapılacak görüşmelere bağlı olarak nihai halini alacağı ifade edilerek şöyle denildi:

* Söz konusu tutar, şirketimizin operasyonel ve stratejik hedefleri doğrultusunda önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde yapılacak harcamaların da dahil olduğu operasyonel giderler ve iş sürekliliği için öngörülen yatırımlar kapsamında değerlendirilmektedir.

Ayrıca yapılan açıklamada, bakanlık ve sendika temsilcileri tarafından üretimin devamlılığı ve lokal istihdamın korunması amaçlı talep ve görüşlerin paylaşıldığı ve görüşmelere devam edileceği bildirildi.