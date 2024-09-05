Arçelik, Polonya'da iki üretim tesisini kapatıyor: Gerekçe verimsizlik

Koç Grubu şirketlerinden Arçelik, Polonya'nın iki kentindeki üretim tesislerini kapatma kararı aldı. Borsada işlem gören şirket duyuruyu Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan yaptı.

Buna göre Polonya'nın Lodz kentindeki çamaşır kurutma ve pişirici cihazlar işletmesi ile plastik yan sanayi işletmesi ve Wroclaw'da bulunan buzdolabı işletmesi faaliyetine son verecek.

Tesisler üretimi 2025'in ilk yarısına kadar durduracak. Arçelik tesislerin kapatılması nedeniyle ciro kaybı oluşmayacağını belirtti.

Fabrikaların kapatılması sonucu yaklaşık 1800 kişi işten çıkarılacak. Ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarını belirlemek için sendika ile görüşmeler yürütülecek.