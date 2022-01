Arçelik, 'sürdürülebilirlik'te zirveyi koruyor

Takip Et

Arçelik, sürdürülebilirlik alanında tanınmış bir medya ve araştırma şirketi olan Kanada merkezli Corporate Knights tarafından hazırlanan "Global 100 Most Sustainable Corporations in the World" sıralamasında bu yıl 57'nci sırada yer aldı. Böylece dünyanın sürdürülebilirlik alanında en iyi performansı gösteren şirketlerinin sıralandığı listede, 2 yıl üst üste yer alma başarısı gösterdi.

Sürdürülebilirlik alanında iş ve liderlik dergisi olan ABD merkezli Real Leaders'ın her yıl sosyal ve çevresel olarak en olumlu etki yapan şirketler ve markalarla ilgili araştırmasında da Arçelik, bu yıl ikinci kez en iyiler arasında yer aldı. The Real Leaders Top 200 Impact Companies listesinde Arçelik, 19'uncu sırada bulunurken, Arçelik'in global ölçekte önemli başarılar elde eden Beko markası da aynı listeye 20'nci sıradan giriş yaptı.

Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, gezegen ve iklim dostu çözümler geliştirmenin Arçelik'te uzun zamandır odaklandıkları alanlardan biri olduğunu belirterek, sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdikleri faaliyetlerin uluslararası kuruluşlar tarafından takdir edilmesinin ise kendileri için bir gurur kaynağı ve motivasyon unsuru olduğunu kaydetti.

İklim kriziyle mücadele için belirledikleri hedefleri, global gelişmeleri yakından takip ederek güncel tuttuklarını, AR-GE ve inovasyon yetkinlikleriyle de gezegenin iyileştirilmesine katkı sunduklarını bildiren Bulgurlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Corporate Knights Global 100 sıralamasında yer almamız, hem yatırımcılar nezdinde hem de sürdürülebilirlik yolculuğumuzda geldiğimiz önemli noktayı onaylaması bakımından değerli bir başarı. Çevresel ve sosyal pozitif etki yaratan şirketlerin sıralandığı Real Leaders listesinde ise bu yıl hem Arçelik Global olarak hem de Beko markamızla yer alıyoruz. 'Sağlıklı yaşam ancak sağlıklı bir gezegenle mümkün' yaklaşımıyla geri dönüştürülmüş plastikler ve biyokompozit malzemeler içeren yenilikçi teknolojilerinin yanı sıra enerji dostu ürünleri dünyanın dört bir yanında müşterilerimiz ile buluşturan Beko markamızın da bu listede üst sıralarda yer alması gurur verici. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda birçok şirkete örnek olma mutluluğu ile öncü uygulamaları hayata geçirmeye, kazanımlarımızı sürekli ve daha güçlü kılmak üzere çalışmaya devam edeceğiz."