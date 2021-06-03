Arçelik, tüm operasyonlarında net sıfır emisyon hedefliyor

Arçelik, hazırladığı 13’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’nun ayrıntılarını düzenlediği çevrim içi etkinlikle paylaştı.

2030 sera gazı emisyonu azaltma hedeflerinin Paris Anlaşması'nın 2 santigrat derecenin altında hedefi doğrultusunda Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandığını kaydeden Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, ”Buna göre doğrudan karbon ayak izimizi ifade eden Scope 1 emisyonlarını 2018 yılındaki seviyeye göre yüzde 15, dolaylı karbon ayak izimizi ifade eden Scope 2 emisyonlarımızı yüzde 30, tüketicimizin satın aldığı ürünlerimizden kaynaklı Scope 3 emisyonlarını ise yüzde 15 azaltmayı hedefliyoruz. 2019 ve 2020 yıllarında küresel üretimde karbon nötr olmayı başardık. Türkiye’den uluslararası piyasalara 350 milyon euroluk yeşil tahvil ihracı gerçekleştirerek reel sektör şirketleri arasında bir ilke imza attık ve yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Buradan elde ettiğimiz finansmanı sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarımızda kullanacağız." dedi.

6,5 milyon ton su tasarrufu sağlandı

Arçelik’in 13’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’na göre; Türkiye, Güney Afrika, Rusya, Romanya, Tayland ve Pakistan’daki üretim tesislerinde ürün başı su çekimi 2015 yılındaki seviyeye göre yüzde 52 azaltılırken, daha önce konan yüzde 45’lik azaltım hedefine 2030 yılından önce ulaşıldı. 2030 yılına kadar yine bu ülkelerdeki üretim tesislerinde atık geri dönüşüm oranının 2015 baz yılına göre yüzde 99 azaltılması hedefleniyor. Geri dönüştürülmüş plastik kullanımı oranının yüzde 40 biomaterial kullanım oranının da yüzde 5 artırılması öngörülüyor.

Rapora göre, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya tesislerinde devreye alınan ve 2014’ten bugüne kadar, piyasadan toplanan 1,3 milyon adet enerji tüketimi yüksek ürünler enerji verimli yeni ürünlerle değiştirilerek yaklaşık 41 milyon hanenin günlük elektrik tüketimine, diğer bir deyişle 2,5MW gücünde 52 rüzgar türbininin yıllık enerji üretimine denk enerji tasarrufu sağlandı. Bu süreçte 6,5 milyon ton su tasarrufu da elde edildi.

Yaklaşık 13 milyon TL tasarruf elde edildi

2020 yılında 8 ton geri dönüştürülmüş balık ağı atığı ve 111,7 ton geri dönüştürülmüş endüstriyel iplik atığı fırın, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi parçalarında kullanıldı. Türkiye’de üretilen küçük ev aletleri ve TV ürünlerinin kutularında yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve dönüştürülebilir karton kullanıldı.

Bugüne kadar çamaşır makinesi ve yıkayıcı-kurutucu kazanları üretmek için yaklaşık 58 milyon geri dönüştürülmüş PET şişe kullanıldı. Bu sayede, karbon emisyonları 1,675 ton azaltıldı ve işlenmemiş plastik kullanımını azaltarak 39 bin GJ enerji tasarrufu elde edildi. Enerji verimli ürünlerin satışından elde edilen ciro tüm cironun yüzde 50’sine tekabül etti. Enerji verimliliği projeleriyle 5,217 ton CO2 emisyonu azaltıldı. Atık azaltımı ve su verimliliği projeleriyle yaklaşık 13 milyon TL tasarruf elde edildi.