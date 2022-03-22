Arçelik, tüm tesislerinde su çekimini azaltmayı hedefledi

Arçelik, dünyada su güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara öncülük edecek. Arçelik, iş liderlerini su yönetimi konusunda harekete geçirmeyi hedefleyen CEO Water Mandate’in Türkiye’de sayılı destekçilerinden biri oldu.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Dünya Su Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Eski teknolojiye sahip ürünleri, güçlü Ar-Ge’mizle geliştirdiğimiz enerji ve su verimliliği daha yüksek, çevre dostu ürünlerle değiştirerek son 8 yılda 8,1 milyon ton su tasarrufu sağladık; bu 10 milyon hanenin günlük su tüketimine eşit. Ayrıca işletmelerimizde son 12 yılda su verimliliği ve yağmur suyu geri kazanımı çalışmalarımızla da 2,7 milyon hanenin günlük tüketimine denk su tasarrufu sağladık. Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) girişimi olan CEO Water Mandate’in Türkiye’de sayılı destekçilerinden biri olarak, su yönetimi alanındaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşımak için çalışacağız” dedi.

12 yılda 2,17 milyon metreküp su tasarruf etti

Arçelik sürdürülebilirlik vizyonu ve iklim krizi ile mücadele çabaları kapsamında hem ürün hem de üretimde su verimliliği üzerine yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Dünya Su Günü mesajında şunları söyledi: “Her yıl dünya nüfusunun yarısından fazlası susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Canlılar için bir yaşam kaynağı olan suyun sürdürülebilir kullanımı için biz de Arçelik olarak, sorumlu üretim ve tüketim anlayışımız doğrultusunda önemli adımlar atıyoruz. Ar-Ge ve inovasyon gücümüz ile enerji ve su verimliliği daha yüksek ürünler geliştiriyoruz. Son 8 yılda eski teknolojiye sahip ürünleri çevre dostu yeni ürünlerle değiştirerek yaptığımız su tasarrufu, 10 milyon hanenin günlük su tüketimine eşit. Ayrıca son 12 yılda işletmelerimizde gerçekleştirdiğimiz su verimliliği ve yağmur suyu geri kazanımı çalışmalarımız ile 2,17 milyon metreküp su tasarruf ettik; bu miktar da yaklaşık 2,7 milyon hanenin günlük su tüketimine denk”.

Bulgurlu, “2030’a kadar Türkiye, Romanya, Rusya, Tayland, Güney Afrika ve Pakistan üretim tesislerimizde ürün başına su çekimini 2015 baz yılına göre yüzde 45 oranında azaltmayı hedefliyoruz” dedi.