Arçelik, üretimde yeşil enerji kullanım oranını yüzde 69’a çıkardı

Arçelik, performans ve hedeflerini paylaştığı 14’üncü Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı. Arçelik “Değişime Liderlik Et, Geleceği Şekillendir” teması ile yayımladığı raporda, dünyanın geleceği için herkesi, sessiz kalmayıp harekete geçmeye davet ediyor. 2050 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyon hedefleyen Arçelik, yenilenebilir enerji, ürün ve üretimde enerji verimliliği alanında yaptığı yeşil yatırımlar sayesinde güncellenmiş emisyon azaltım hedeflerine ulaşmayı ve Paris Anlaşması'nın 1,5°C hedefini başarıyla gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Verilen bilgiye göre, küresel üretim faaliyetlerinde yeşil enerji kullanım oranını yüzde 69’a çıkartan Arçelik, 228 enerji verimliliği projesiyle yaklaşık 63 bin ton GJ enerji tasarrufu sağlayarak, 5 bin 514 ton CO2 salımı engelledi. 2021 yılında üretimden kaynaklı Kapsam 1 (doğrudan) ve Kapsam 2 (dolaylı) emisyonlarını 2018 baz yılına göre yüzde 20 oranında azalttı. Arçelik, geçen 12 yıl içinde Türkiye'de yaklaşık 2,7 milyon hanenin günlük su tüketimine karşılık gelen 2,17 milyon metreküp su tasarrufu sağladı. Ürünlerinde toplam 7 bin 216 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanarak plastik kirliliğiyle mücadeleye katkı sağladı. 2014'ten bu yana 1,6 milyon atık elektrikli ve elektronik eşyaları kendi AEEE (Atık Elektrik Elektronik Eşya) Geri Dönüşüm Tesislerinde geri dönüştürdü.

Sürdürülebilir Finansman

Sürdürülebilirlik raporunda teknoloji alanında sağladığı ilerlemeyi de paylaşan Arçelik; Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji alanında yatırımlarını sürdürdüğünü ve yaklaşık 93 milyon euro Ar-Ge harcaması gerçekleştirdiğini açıkladı. 2021 yılında, uluslararası piyasalarda 350 milyon euro tutarında yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdiği ve böylece Türkiye’den uluslararası piyasalara, yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi olduğunu dile getirdi. Ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 150 milyon euro tutarında ve 8 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzaladığına, kredinin 83 milyon euro tutarındaki kısmının yeşil kredi olduğuna da yer verdi.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Nesiller Boyu Eşitlik Forumu (Generation Equality Forum) liderlerinden biri olan Koç Holding’in girişimiyle, teknoloji ve inovasyon alanında beş yıllık global toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerini açıklayan Arçelik’in yerel toplulukların güçlenmesi için markaları ile birlikte gerçekleştirdiği tüm çalışmalar raporunda detaylı olarak yer aldı.

Yenilebilir enerjiye 50 milyon dolar yatırım planlıyor

Arçelik, 2030 yılına kadar kendi üretim tesislerinde öz tüketime yönelik 50 MW yenilenebilir enerji sistemi kurmayı; enerji verimliliği ve yenilebilir enerji projelerine minimum 50 milyon USD yatırım yapmayı ve küresel çapta tüm üretim tesisleri için elektrik tedarikini yüze 100 yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor.

Yine 2030 yılına kadar üretimde ürün başına su çekimini yüzde 45 oranında azaltmayı, su geri dönüşüm ve yeniden kullanım oranını yüzde 70'e çıkarmayı ve ürünlerdeki geri dönüştürülmüş plastik miktarını yüzde 40’a ulaştırmayı hedefliyor. Arçelik, iş yerinde cinsiyet eşitliği kapsamında çeşitli pozisyonlarda kadın çalışan oranını artırmanın yanı sıra, bayi ve servis ağında gerçekleştirdiği projelerle de toplumsal anlamda kadınların sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Arçelik, 2021 yılında Sürdürülebilir Piyasalar İnisiyatifi (Sustainable Markets Initiative) kapsamında iklim değişikliğine karşı somut hedeflerle desteğini ortaya koyan şirketlere Birleşik Krallık Galler Prensi tarafından sunulan Terra Carta Mührü’ne de layık görülen sektöründe dünyadaki ilk ve tek şirket olduğunu dile getirdi. Sektöründe dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) 2021 yılında Dayanıklı Ev Aletleri kategorisinde en yüksek puanı alarak kendi endüstrisinde üç yıl üst üste en yüksek puan alan şirket oldu.

“Teknoloji yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor”

Raporu değerlendiren Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, 2021’in Arçelik için sürdürülebilirlik alanında öncü adımların atıldığı bir yıl olduğunu söyledi. Sürdürülebilirliğin çevresel, toplumsal ve ekonomik açılardan çok boyutlu olarak ele aldıkları bir konu olduğunu belirten Bulgurlu, “2021 yılında bu alanda birçok adım attık. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 3. kez sektörümüzün en yüksek puanını aldık; Terra Carta mührünü ülkemizden ve sektörümüzden alan ilk ve tek şirket olduk. Ayrıca Türkiye’den uluslararası piyasalara yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi olduk. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Nesiller Boyu Eşitlik Forumu kapsamında taahhütlerde bulunduk. 2030 sürdürülebilirlik hedeflerimizi gerçekleştirmek için performansımızı sürekli artırırken 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşma hedefimiz doğrultusunda da yol haritamızı netleştiriyoruz. Öte yandan sürdürülebilirlik kalkınma için teknoloji yatırımlarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda 2021 yılında Ar-Ge ve inovasyon alanında 93 milyon euro yatırım yaptık. Gezegenimizi iyileştiren teknolojilerimizle öncü pozisyonumuzu sürdürmeyi amaçlıyoruz.” diye konuştu.