Arçelik Whirlpool’un 2 iştirakini satın alıyor

Koç Holding’in beyaz eşya ve teknoloji şirketi Arçelik, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde önemli bir satın almaya imza attı. Arçelik AŞ, Whirlpool Corporation'ın Avrupa'nın ardındanMENA bölgesinde faaliyet gösteren iki iştirakinin tüm hisselerinin Beko B.V. tarafından satın alınmasına ilişkin pay alım satım sözleşmesi imzaladı.

Arçelik'in KAP'ta yer alan açıklamasında, Whirlpool'un BAE ve Fas'ta kurulu, MENA pazarında faaliyette bulunan Whirlpool MEEA DMCC ve Whirlpool Maroc S.a r.l. unvanlı iki bağlı ortaklığının tüm hisselerinin Beko B.V. tarafından satın alınmasına ilişkin pay alım satım sözleşmesi imzalandığı belirtildi. Şirket, söz konusu MENA bölgesi alımında, kapanış finansal tabloları üzerinden belirlenecek net borçluluk ve net işletme sermayesi düzeltmesine tabi olmak üzere toplam 20 milyon euro ödenmesi öngördü.

Açıklamada, "İlgili sözleşme kapsamında MENA işleminin kapanışı, başta 17 Ocak 2023 tarihli açıklamada belirtilen Whirlpool Corporation ve Arçelik tarafından imzalanan ve Whirlpool'un Avrupa'daki bağlı ortaklıklarının Arçelik kontrolüne geçmesi amacıyla ortaklık kurulmasına yönelik iştirak sözleşmesinin kapanış koşullarının tamamlanması olmak üzere belirli kapanış koşullarının gerçekleşmesine tabidir" denildi.