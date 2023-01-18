Arçelik, Whirlpool’un Avrupa iştiraklerini alıyor

Arçelik global büyüme yolculuğunda önemli bir adım daha atarak dünyanın önde gelen ev aletleri üreticilerinden Whirlpool ile Avrupa’daki üretim, satış ve pazarlama iştiraklerini bünyesine katmak üzere anlaşma imzaladı. Anlaşma; Arçelik’in Avrupa’da faaliyet gösteren tüm iştiraklerinin payları ile Whirlpool’un Avrupa’daki satış, üretim ve dağıtım iştiraklerinin, yeni bir şirket altında birleştirilmesini öngörüyor. Yapılan açıklamaya göre Arçelik’in dünya beyaz eşya sektöründeki konumunu güçlendirecek bu yeni adımla odağında inovasyon ve sürdürülebilirlik olan lider bir şirket doğacak.

Arçelik ve yüzde 100 bağlı ortaklığı Ardutch B.V. ile Whirlpool Cooperation ve sahibi olduğu Whirlpool EMEA Holdings LLC arasında imzalanan anlaşmaya göre, her iki şirketin Avrupa’da faaliyet gösteren tüm bağlı ortaklıklarının payları Hollanda’da kurulu yeni şirketin altında toplanacak. Arçelik iştiraki Ardutch, yeni şirkette yüzde 75 oran ile çoğunluk hissesine sahip olacak. Nihai ortaklık oranı, sözleşmede belirlenen esaslara göre işleme konu şirketler için hesaplanacak 2022 yılsonu FAVÖK ve net sabit kıymet değeri gibi finansal bilgiler ile işleme konu şirketlerin kapanış tarihli finansal tablolarındaki net borçluluk ve net işletme sermayesi dikkate alınarak belirlenecek. Bu yeni şirkete; Whirlpool’un İtalya, Polonya, Slovakya ve İngiltere’de bulunan 9 lokasyonundaki 14 üretim tesisiyle 38 iştirakinin yanı sıra Arçelik’in 25 Avrupa iştiraki ve Romanya’daki 2 üretim tesisi de devredilecek. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaklaşık 20 bin çalışanı ve 24 milyon adet yıllık üretim kapasitesini bir araya getirecek yeni şirketin devraldığı toplam konsolide ciro, iki şirketin 2021 yılı finansal bilgilerine göre yaklaşık 6 milyar euroyu buluyor.

“Ülkemiz ve paydaşlarımız için değer yaratacak”

Koç Topluluğu’nun küresel vizyonu doğrultusunda Arçelik’in büyüme stratejisine uygun olarak önemli bir adım daha attıklarını belirten Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Ülkemizin en büyük şirketler topluluğu olarak etki alanımızı İngiltere’den Hindistan’a, Güney Afrika’dan ABD’ye uzanan küresel ölçekte başarı hikayeleri ile güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün 38 farklı para biriminin kullanıldığı, 48 dilin konuşulduğu Koç Topluluğu şirketleri, 150’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Sektörünün lider küresel oyuncularından biri olan Arçelik, Whirlpool’un Avrupa’daki şirketlerinin dahil olacağı bu yeni ortaklıkla hedeflerini çok daha ileriye taşıyor. Koç Topluluğu ve Arçelik’in rekabet gücünü artıracak bu yeni gelişmenin hem ülkemiz hem de paydaşlarımız için çok büyük değer yaratacağına inanıyoruz” dedi.

Avrupa’da lider bir şirket doğuyor

Dünyanın en iyi şirketleri arasında yer alan Koç Topluluğu’nun küresel büyüme yolculuğunu emin adımlarla sürdürdüğünü belirten Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu “Topluluğumuz faaliyet gösterdiği tüm alanlarda küresel ölçekte liderlik hedefliyor. Arçelik, globalleşme vizyonuyla hem topluluğumuza hem de ülkemize örnek teşkil eden öncü bir şirket. Arçelik ve Whirlpool’un Ar-Ge ve inovasyon yetkinlikleri, yenilikçi ürün portföyleri ve pazardaki birikimleri tüketicilere geniş seçenekler sunarken, sektörün gelişimine de katkı sağlayacak. Arçelik ev teknolojileri alanında dünya çapında zirveye doğru ilerliyor” değerlendirmesini yaptı. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ise şunları söyledi: “Yaklaşık 500 milyon nüfusu olan Avrupa kıtası, Arçelik’in bir numaralı ihracat pazarı konumunda. Bu yeni adım, iddialı hedeflerimize ulaşmamızda kaldıraç etkisi olacak. Global bir oyuncu olarak Arçelik, bu anlaşmayla Avrupa’daki iddiasını en üst seviyeye taşıyacak.”

Devir işlemi ikinci yarıda tamamlanacak

Devir işlem sürecinin yasal onaylar ve kapanış koşullarının sağlanmasıyla 2023 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor. Devir işlemi ikinci yarıda tamamlanacak.